León conquista Sevilla: tradición, historia y sabor en la Alameda de Hércules

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La delegación de la Diputación de León en la capital hispalense, encabezada por el vicepresidente primero, Roberto Aller, el vicepresidente segundo, Valentín Martínez, y el diputado de Cultura, Emilio Martínez, continúa su expedición para promocionar nuestra provincia.

La jornada ha comenzado esta mañana en el Palacio de los Marqueses de la Algaba donde ha tenido lugar la recepción de autoridades que ha contado con la presencia de representantes del Consistorio sevillano y de la Casa de León en Sevilla.

Durante la apertura, Roberto Aller ha dedicado unas palabras de agradecimiento a la Casa de León y ha felicitado a los leoneses residentes en la capital andaluza, calificándolos como los "mejores embajadores" de la provincia fuera de sus fronteras. El dirigente leonesista ha destacado “el valor de compartir las singularidades y la riqueza leonesa con quienes tuvieron que emigrar en busca de un futuro”.

Seguidamente ha dado comienzo una conferencia sobre la Reina Urraca I, a cargo de la Doctora en Historia María Fidalgo Casares, con motivo del 900 aniversario de la muerte de la que fue la primera reina de León.

Posteriormente, la comitiva se ha trasladado a la Alameda de Hércules, sede de la III Feria de los Productos de León. Este año, la feria cuenta con la cifra récord de 21 stands donde los sevillanos pueden conocer y degustar de primera mano la calidad de la despensa leonesa.

Los representantes provinciales han recorrido la feria y han intercambiado impresiones con los expositores quienes se han mostrado altamente satisfechos con el nuevo emplazamiento en el corazón de la capital andaluza. Seguidamente han participado en el tradicional reparto de alubias a los asistentes.

El desfile de pendones

Ya por la tarde, se ha llevado a cabo uno de los actos centrales y más llamativos de esta celebración, como han sido el desfile de pendones llegados desde diferentes partes de la provincia.

A pesar de que este año no han podido recorrer las calles principales de la ciudad por la realización de unas obras, las enseñas concejiles han desfilado en las inmediaciones de la muestra gastronómica leonesa.

Un total de 14 pendones y más de 70 pendoneros ataviados con la indumentaria tradicional leonesa han participado en esta exhibición, logrando, en palabras de Aller, "teñir de nuevo el cielo de Sevilla con los colores de León" para mostrar “el carácter único de su tierra”.

Acompañados por un grupo de dulzaineros han hecho gala de sus dotes en el manejo del pendón y han ofrecido sus bailes a los cientos de curiosos y visitantes que se han acercado hasta la Alameda de Hércules.