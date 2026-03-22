Otro problema que se suma al del radar multador de Padre Isla en León

Las nuevas colas en las dependencias de la Policía Local de la plaza de San Marcelo suceden meses, después de que, por un error en las notificaciones, se amontonarán decenas de reclamaciones por el famoso radar de Eras de Renueva. Entonces, el defecto se debió a que en las notificaciones se localizaba el cinemómetro en el número uno de la avenida Padre Isla, donde en realidad está el hotel Alfonso V, en lugar de apuntarlo en su ubicación real, en un espacio sin edificaciones, más allá del 138 de esta vía.

El error, al que se sumaba que se limitaba a 30 kilómetros por hora ya en un tramo fuera del casco urbano, hizo que se aceptaran todos los recursos presentados, aunque sí que se cobraron las que pagaron los conductores no advertido de la defectuosa tramitación. Kapsch llegó a cobrar por estas sanciones una propina de 8.474,41 euros, IVA incluido, en menos de dos meses y medio de funcionamiento, gracias a la cláusula que marca que, por cada multa a mayores de 600 al mes, percibe un extra de 2,5667 euros.

La suma total superó las 4.500 sanciones en este radar que el Ayuntamiento de León terminó por quitar ante la presión vecinal. Su gestión entra dentro del contrato con Kapsch, que cobra 588.210 euros fijos al año por un contrato que se mantiene prorrogado de manera irregular desde que terminó su concesión en noviembre de2024. Ahora la multinacional espera que se confirme la nueva adjudicación, recurrida ante el Tarcyl, con una factura de 1,2 millones. Ahí se anotarán junto radar y los cuatro fotorrojo también las 23 cámaras de videovigilancia contra el vandalismo del casco histórico, las 14 de control del tráfico, los 82 semáforos repartidos por el municipio y los 33 dispositivos de sanción al entrar en las calles peatonalizadas: 16 en la ciudad antigua, 15 en Ordoño II, San Agustín, Burgo Nuevo y Arco de ánimas y 2 en Ramiro Valbuena. A mayores entran las cien cámaras de la zona de bajas emisiones que solo sancionarán en casos de restricción por alta contaminación con registros que no se han dado nunca hasta ahora.