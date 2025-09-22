El Ayuntamiento de León anula todas las multas recurridas del radar de Padre Isla

La última herencia del polémico radar de Eras de Renueva en León quedará sin pagar. Sólo se cobrarán las multas que los ciudadanos abonen por su cuenta. Nada más. Se librarán en cambio todos aquellos que opten por ejercitar su derecho a recurrirlas, amparados en que el Ayuntamiento de la capital leonesa cometió un error en la notificación al localizar el cinemómetro en el número 1 de Padre Isla, cuando en realidad está por encima del número 138.

El recurso incide en que el radar no estaba ubicado en el número 1 de Padre Isla, como consta en el boletín de notificación. La numeración empieza a contar desde el punto más cercano a la sede consistorial, radicada en San Marcelo, y distribuye los pares en el lado derecho y los impares en el izquierda.

Con esta vara de medir, el punto de inicio para numerar se señaliza en la plaza de Santo Domingo. Desde este inicio, el número 1 de Padre Isla se corresponde con la puerta del hotel Alfonso V. Aunque la carcasa con el cinemómetro no estaba en este punto, como se incide en los recursos. Como referencia más cercana cabría haberlo localizado en el número 138 de la avenida, donde se levanta el último edificio, todavía 300 metros más atrás del lugar exacto, frente al polideportivo de Eras, en medio de un erial.

Ver imagen ampliada

Aunque podría haberse intentado defender como un defecto subsanable, mediante una nueva notificación, el Ayuntamiento ha decidido no planteárselo siquiera. Con decenas de recursos ya presentados en las últimas semana, los responsables municipales han optado por anular todas las multas de los ciudadanos que se ejerciten su derecho, bien en las dependencias municipales del consistorio de la plaza de San Marcelo o por vía telemática.

La gracia deja fuera a los que ya pagaron la sanción, la inmensa de mayoría de ellos temerosos de que, si recurrían, pudieran perder el derecho a la reducción del 50% por pronto pago. En persona, por el banco y hasta por bizum, el Ayuntamiento de León ha continuado con el cobro de los boletines de sanción en función de la velocidad por encima de los 30 por hora: hasta 50 por hora, 100 euros, sin puntos: de 51 a 60 por hora, 300 euros y dos puntos; entre 61 y 70 por hora, 400 euros y cuatro puntos; de 71 a 80 por hora, 500 euros y seis puntos; y 81 o más, 600 euros y seis puntos.

La lista de los afectados es numerosa. El rendimiento del radar de Padre Isla, que comenzó a sancionar el 19 de junio, sin los avisos preceptivos que se había comprometido a hacer el equipo de gobierno de José Antonio Diez cuando cambiaba los equipos de sitio, ha marcado registros de récord. Con cifras cercanas a las que se alcanzaron en el cruce de Oteruelo en noviembre de 2018, el cinemómetro despachó jornadas con más de 200 sanciones.

Esta alta incidencia provocó las críticas de los ciudadanos, a los que se sumó UPL, por su localización a la entrada de la ciudad, en un tramo limitado a 30 kilómetros por hora, sin ni siquiera edificios y con los pasos de peatones más cercanos a 300 metros. La polémica destapó que el alcalde, José Antonio Diez, había decidido ubicarlo en este punto a capricho, sin el informe de la la Policía Local que justifica la necesidad por la acumulación de siniestros o atropellos en la zona. En ausencia de esta documentación, el regidor lo justificó en que había sido una "petición vecinal", sin especificar cuántos vecinos, aunque en este espacio no hay asociación alguna que los represente.

La presión hizo que Diez terminara por claudicar el pasado 5 de septiembre, dos meses y medio después de su colocación. La retirada desveló además que el radar había sido reventado de un balazo, como ya le pasó al semáforo de foto rojo de Mariano Andrés en noviembre de 2017. El disparo había entrado por la parte trasera, como mostraba la carcasa, aunque los registros de multas eran de días recientes.

Eso libró a los últimos infractores de que les saltara el fogonazo. A los demás, si todavía no han pagado, les salvará la deficiente localización que aventuraba la localización del radar delante del Alfonso V cuando en verdad estaba en mitad de un descampado, a la entrada de la ciudad, listo para cazar a los que pasaran de 30 kilómetros por hora.