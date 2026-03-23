La calle Juan de Badajoz abre el turno de atropellos de la semana en León

Archivo - Ambulancia del 1-1-2.JCYL - Archivo

Una mujer de 60 años ha resultado atropellada en el entorno del Paseo de La Condesa, en el primer atropello de la semana.

Ha sido a las 11.44 horas, en la calle Juan de Badajoz, en el cruce con la Avenida Condesa de Sagasta.

Varias llamadas solicitaron asistencia para una mujer de unos 60 años, herida consciente, tras ser atropellada por un turismo.

El Servicio de Emergencias 112 trasladó aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para asistir a la herida.

También se informó al Cuerpo Nacional de Policía.