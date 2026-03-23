El PP de León critica que la Diputación cerró 2025 con 213,9 millones de euros “en la caja y no en los pueblos”

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El Grupo del Partido Popular en la Diputación de León criticó hoy que la liquidación del presupuesto de la institución provincial de 2025, conocida en la última Comisión de Hacienda, demuestra la “incapacidad de gestión” del Partido Socialista y Unión del Pueblo Leonés, al cerrar el ejercicio con 213,9 millones de euros “en la caja como remanente y no en los pueblos”.

Un excedente de liquidez “exagerado” y que, según aseguraron, supone “la suma conjunta de los presupuestos anuales de los ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre”. “La provincia necesita que la Diputación sea un motor económico de primera magnitud y, con las necesidades que tenemos, no puede haber 214 millones de euros en la caja y no en los pueblos”, lamentó el portavoz ‘popular’, David Fernández.

El Partido Popular ya había criticado el “exceso” de liquidez con el que cuenta la Diputación a lo largo del ejercicio, ya que, al cierre del año, “se constató que se dejaron sin ejecutar 59 millones de euros en inversiones reales”, de forma que “solo se gastó uno de cada cuatro millones de euros presupuestados”, unos fondos que “han acabado engordando el remanente”.

Para David Fernández, “el PSOE y la UPL han demostrado claramente su incapacidad de gestión reiterada, que se constata en que los remanentes han crecido desde que están al frente de la Diputación”, de forma que, según recordó, “el remanente supone que tienen opción a ejecutar un segundo presupuesto”.

El ‘popular’ también incidió en que “la movilización de más de 460 millones de euros de la que saca pecho el equipo de Gobierno no es más que un dato teórico que, por la inacción de este equipo de Gobierno, no se plasma en proyectos reales para los 208 municipios de la provincia”. Asimismo, apuntó que el balance de liquidación que se conoció en la Comisión de Hacienda refleja que la Diputación “cerró el ejercicio pasado con un superávit de 30,8 millones de euros, una cifra que, por ejemplo, supera el presupuesto conjunto de un año de Astorga, La Bañeza y Valencia de Don Juan”.