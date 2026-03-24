La DGT traiciona a los autocaravanistas: el golpe final al turismo responsable justo antes de Semana Santa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A solo unos días de que arranque la Semana Santa, miles de familias españolas que habían elegido la autocaravana o la furgoneta camper como forma de viajar se encuentran con una desagradable sorpresa: la Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido, en plena incertidumbre geopolítica que desaconseja volar o cruzar fronteras, poner trabas adicionales a un estilo de vida nómada que muchos consideran el más respetuoso con el medio ambiente.

El pasado 11 de marzo, y hecho público el 16, Pere Navarro firmó la Instrucción PROT 2026/04, que deroga la anterior de 2023 y entra en vigor de inmediato. Lejos de ser una simple actualización técnica, el documento supone un claro guiño a los ayuntamientos para que restrinjan aún más el estacionamiento y la pernocta de los “vehículos vivienda”.

La propia instrucción reconoce “la realidad social” actual: el auge del 'caravaning' y los conflictos que genera en zonas turísticas saturadas. Pero en lugar de buscar soluciones equilibradas (más áreas de servicio, incentivos al turismo sostenible), la DGT opta por blindar jurídicamente las ordenanzas municipales que prohíben o limitan severamente la presencia de autocaravanas en vía urbana.

Según el texto, las autocaravanas pueden “parar y estacionar” como cualquier otro vehículo… siempre que respeten las ordenanzas locales. Y aquí está el punto clave: el Tribunal Supremo ya dio en 2018 la razón a los consistorios para limitar tiempos de estacionamiento e incluso prohibir la acampada (sillas fuera, toldos desplegados, etc.). La nueva instrucción no solo lo recuerda, sino que lo refuerza. En la práctica, muchos ayuntamientos ya están interpretando que cualquier pernocta prolongada equivale a “acampar” y, por tanto, es sancionable.

Mientras tanto, los conductores de autocaravanas y campers —muchos de ellos jubilados o familias que buscan un turismo lento, de bajo impacto ambiental y bajo coste— ven cómo su forma de viajar se criminaliza. Un estilo que reduce emisiones por persona frente al avión o el hotel tradicional, que evita el 'overtourism' en grandes complejos hoteleros y que permite descubrir rincones de España sin saturar infraestructuras. Ese modelo parece estar sentenciado a muerte.

El endurecimiento no se queda solo en el aparcamiento. La instrucción también actualiza los plazos de ITV de forma más exigente para las furgonetas camperizadas (categoría N): a partir de los 10 años, cada seis meses. Para muchos propietarios de vehículos antiguos pero perfectamente mantenidos, esto supone un coste extra y una burocracia que puede desincentivar definitivamente el uso de la “casa con ruedas”.

Críticos del sector no dudan en hablar de “traición”. “La DGT se ha vendido a los ayuntamientos”, denuncian foros y asociaciones de autocaravanistas. Mientras se promueve desde las instituciones el turismo sostenible y la descarbonización, se asfixia precisamente al segmento que mejor encarna esos valores: viajeros que consumen menos, contaminan menos y distribuyen su gasto por territorios rurales y costeros alejados de las masas.

Con la tensión internacional haciendo que muchos descarten destinos como Turquía, Marruecos o incluso algunos países europeos, España tenía la oportunidad de posicionarse como destino seguro y atractivo para el turismo de proximidad en autocaravana. En cambio, la DGT elige el camino de la prohibición fácil.

Queda por ver cuántos ayuntamientos aprovecharán esta “luz verde” para endurecer aún más sus ordenanzas en las próximas semanas. Lo que sí es seguro es que, esta Semana Santa, muchos autocaravanistas saldrán a la carretera con un sabor amargo: el de sentirse traicionados por la institución que debería velar por una movilidad segura… y libre.

El sueño de viajar despacio, respetando el entorno y sin depender de grandes cadenas hoteleras podría estar agonizando. Y la DGT, lejos de protegerlo, parece haber firmado su acta de defunción.

¿Qué dice la instrucción 2026/04?

La Instrucción PROT 2026/04 de la Dirección General de Tráfico (DGT) es un documento interno de interpretación y actualización normativa, no una ley nueva. Fue firmada por Pere Navarro el 11 de marzo de 2026 y entró en vigor ese mismo día, derogando por completo la anterior Instrucción PROT 2023/14.

Su objetivo principal es recopilar y aclarar la normativa existente sobre autocaravanas y vehículos vivienda (incluidas las furgonetas camperizadas), incorporando cambios de los últimos dos años y medio. Se adapta a:

• Novedades normativas recientes.

• Criterios del Ministerio de Industria y Turismo en materia de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

• La jurisprudencia del Tribunal Supremo (especialmente la sentencia de 13/03/2018) sobre la relación entre la legislación estatal de tráfico y las ordenanzas municipales locales.

El documento tiene unas 16 páginas y está disponible en PDF en la web oficial de la DGT.

1. Concepto y características de las autocaravanas

La instrucción recuerda la definición legal (del Reglamento General de Vehículos):

• Vehículo construido con propósito especial como alojamiento-vivienda, con equipo fijo mínimo: asientos y mesa, camas/literas convertibles, cocina y armarios.

• Se construyen habitualmente sobre chasis de furgones o camiones ligeros.

• Dimensiones típicas: longitud 5,5-8 m, altura ~3 m, masa máxima autorizada frecuente de 3.500 kg (o más).

• No son turismos: su maniobrabilidad, distancia de frenado y comportamiento en curvas son diferentes.

Se distingue claramente entre:

• Autocaravanas propiamente dichas (categoría M – vehículos de pasajeros).

• Furgones vivienda o “camperizados” (categoría N – vehículos de mercancías adaptados).

2. Los cambios más importantes: ITV (el punto que más afecta a los usuarios)

La instrucción alinea estrictamente los plazos con el Real Decreto 920/2017 y elimina posibles interpretaciones laxas anteriores:

Autocaravanas (categoría M):

• Hasta 4 años: exentas.

• De 4 a 10 años: cada 2 años (bienal).

• Más de 10 años: cada año (anual).

Furgones vivienda / Camperizados (categoría N):

• Hasta 10 años: cada año (anual).

• Más de 10 años: cada 6 meses (semestral).

Este endurecimiento para las campers antiguas es una de las novedades más criticadas, ya que aumenta costes y frecuencia de revisiones para vehículos que muchos propietarios mantienen en buen estado.

3. Estacionamiento, parada y pernocta en vías urbanas

Este es el apartado que genera más debate:

• Las autocaravanas pueden parar y estacionar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo de sus dimensiones, respetando señalización y normas generales de tráfico.

• Diferencia clave entre estacionar y acampar: Estacionar es dejar el vehículo correctamente aparcado (sin invadir aceras, sin proyectar elementos al exterior). Acampar implica desplegar elementos externos (sillas, mesas, toldos, barbacoas, vaciado de aguas, etc.). Estar dentro del vehículo durmiendo no convierte automáticamente el estacionamiento en acampada.

• Refuerzo del poder municipal: La instrucción incorpora expresamente la sentencia del Tribunal Supremo de 2018. Los ayuntamientos pueden:

• Limitar el tiempo máximo de estacionamiento (por ejemplo, 24-48 horas).

• Prohibir la acampada en vía pública o espacios adyacentes (excepto en zonas habilitadas por el propio ayuntamiento).

• Regular el uso de su vía urbana mediante ordenanzas locales, siempre que la justifiquen por motivos de fluidez, seguridad, peatones o equidad en el uso del espacio público.

En la práctica, la DGT se “lava las manos” y dice: “respetad las ordenanzas locales”. Esto da más seguridad jurídica a los consistorios que quieran restringir la pernocta libre.

4. Otras aclaraciones

• Señalización: Incorpora la nueva señal S-128 (“Punto de vaciado de caravanas y autocaravanas”) para identificar zonas de servicios.

• Áreas de acogida: Reconoce la legislación autonómica que regula las áreas de pernocta como modalidad turística (Navarra, Extremadura, Madrid, etc.).

• Circulación: Recuerda normas específicas (velocidades mínimas en poblado, maniobrabilidad, etc.).

• Crecimiento del sector: La DGT menciona el boom del caravaning (de ~48.000 vehículos en 2015 a casi 137.000 en 2026).

¿Qué no cambia?

• No crea nuevas prohibiciones generales a nivel estatal.

• No modifica la definición de autocaravana.

• No sustituye decretos autonómicos (ej. Decreto 26/2018 en Andalucía sobre áreas de pernocta).

• El estacionamiento “normal” sigue siendo posible, siempre que no se convierta en acampada y se respeten las ordenanzas locales.

Puntos clave

La PROT 2026/04 no es un ataque frontal, pero sí una actualización que:

• Endurece la ITV de las campers antiguas.

• Da más respaldo jurídico a los ayuntamientos para regular (y en muchos casos restringir) la pernocta.

• Busca equilibrar el fuerte crecimiento del caravaning con la convivencia en zonas turísticas saturadas.

Muchos autocaravanistas la ven como un paso atrás en la “libertad” del vanlife, mientras que la DGT la presenta como una mera puesta al día para mayor claridad y seguridad jurídica.

Sé puede descargar el documento completo aquí:

Si viajas en autocaravana o camper, es recomendable leerla y consultar siempre la ordenanza del municipio concreto antes de pernoctar.