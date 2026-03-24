El Colegio Leonés pierde a uno de sus profesores más queridos: "Guía, mentor y ejemplo de humanidad"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con profunda tristeza, el Colegio Leonés ha despedido hoy a uno de sus pilares más queridos: Manuel Leira, emblemático profesor que dedicó más de 40 años de su vida a la enseñanza en el centro de San Isidoro.

Leira, figura imprescindible del último siglo en la institución, dejó una huella imborrable en miles de estudiantes. Su pasión por las matemáticas y la naturaleza despertó vocaciones, sembró valores y formó no solo conocimientos académicos, sino también personas íntegras marcadas por la curiosidad, el esfuerzo y el respeto al conocimiento. “Manuel fue mucho más que un profesor: fue guía, mentor y ejemplo de humanidad”, destaca el comunicado del colegio.

Cada día dedicó su labor a inculcar en las aulas valores esenciales, convirtiéndose en un referente para generaciones de alumnos que recordarán sus enseñanzas “no solo en los libros, sino también en la vida”.

El Colegio Leonés pierde hoy a uno de sus miembros más queridos, pero su legado permanecerá vivo en cada aula, en cada estudiante y en cada recuerdo compartido. Su compromiso con la excelencia educativa, su amor por la naturaleza y su dedicación continuarán inspirando a toda la comunidad. En las imágenes compartidas por el centro se puede ver a Manuel Leira acompañado por un nutrido grupo de exalumnos en 2015 y con su tutoría del curso 1995/1996 en COU. “Gracias por tanto, Manuel… Tu huella será eterna en nuestra comunidad educativa. Jamás te olvidaremos. Descanse en Paz”, concluye el mensaje del Colegio Leonés. La noticia ha generado un profundo impacto entre antiguos alumnos y la comunidad educativa leonesa, donde “Manolo” era recordado con cariño como un profesor ingenioso y cercano.