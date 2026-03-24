El Gobierno descarta la ampliación de la estación de León y no define el uso de Matallana

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El Gobierno ha confirmado que Adif y Adif Alta Velocidad no tienen previsto ningún proyecto para ampliar el vestíbulo ni la playa de vías de la estación de León, y que tampoco existen decisiones sobre el futuro uso del edificio histórico de Matallana.

Además, ha detallado el estado de las actuaciones de modernización y seguridad en la línea de ancho métrico entre La Asunción-Universidad y Guardo, en respuesta a las preguntas planteadas por las diputadas del Grupo Popular Ester Muñoz y Silvia Franco.

El Ejecutivo recuerda que en los últimos años se ejecutó en la ciudad una inversión de 49,3 millones asumida íntegramente por Adif AV, dentro del proceso de integración ferroviaria.

La actuación incluyó dos vías pasantes electrificadas, el cubrimiento de 590 metros de la línea León–Gijón, un andén central de 410 metros y la ampliación en 1.175 metros cuadrados del edificio para conectarlo con esta nueva infraestructura, en servicio desde septiembre de 2021.

Esta intervención permitió suprimir el fondo de saco y reducir entre 15 y 20 minutos los tiempos hacia Asturias. Más allá de esas obras, el Gobierno señala que Adif "no ha comunicado proyecto alguno" sobre ampliaciones adicionales.

El Ejecutivo también menciona la duplicación en marcha del corredor de Alta Velocidad Palencia–León, clave para reforzar las conexiones con Asturias.

Edificio histórico

Respecto al edificio histórico de la estación de Matallana, recuerda que no tiene ya uso ferroviario y que, a fecha de la respuesta, no existe una decisión definitiva ni un proyecto de acondicionamiento, pese a los convenios firmados con el Ayuntamiento.

Sobre la posible construcción de un intercambiador de autobuses vinculado a la estación, el Gobierno aclara que no forma parte de las competencias de Adif, y por tanto no ofrece previsiones.

En otra respuesta parlamentaria, el Gobierno detalla que el tramo de ancho métrico La Asunción-Universidad–Guardo (Línea 790) encara la última fase del proyecto para eliminar el bloqueo telefónico, que será sustituido por bloqueos automáticos regulados por telemando desde el CTC, lo que permitirá mejoras en capacidad, regularidad y seguridad.

El tramo será además escenario de una implantación pionera del ERTMS adaptado a líneas no principales y de baja densidad. El proyecto incorpora posicionamiento satelital, uso de redes públicas de telecomunicaciones y ensayos de ERTMS Nivel 1 y Nivel 2.

Las pruebas están previstas para el primer semestre de 2026. Ya han comenzado los ensayos iniciales de odometría de los equipos instalados, y este año se realizarán los test de Nivel 1 y, posteriormente, de Nivel 2, con ajustes del calendario según el desarrollo de los trabajos.

El Gobierno añade que está en marcha un proyecto de sustitución de materiales de vía en un tramo de la Línea 790. Ante eventuales incidencias o limitaciones temporales de velocidad, se está avanzando en la implementación de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, que prevé, entre otros instrumentos el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), un plan de choque ferroviario y un protocolo de análisis de incidencias no investigadas por la autoridad independiente.

Estos mecanismos permitirán mejorar la gestión de incidencias y reforzar la coordinación entre administraciones.