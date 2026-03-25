El Gobierno alarga la fecha del Manzanal y el título de interina en la estación de León

Publicado por L. U. / Agencias León Creado: Actualizado:

El Gobierno ha confirmado que Adif y Adif Alta Velocidad no tienen previsto ningún proyecto para ampliar el vestíbulo ni la playa de vías de la estación de León, que es provisional desde hace más de quince años, y que tampoco existen decisiones sobre el futuro uso del edificio histórico de Matallana.

Así corona un repertorio de intenciones con el apoyo al sector ferroviario leonés que redondea con el aplazamiento y prórroga, sin fecha, del estudio de viabilidad para reformar la vía entre León y Ponferrada. Preguntaron al Gobierno del PSOE las diputadas del PP Ester Muñoz y Silvia Franco. Y las respuestas dejan la apuesta inversora en León en mitad de un desierto de incertidumbre. «Estudio de Viabilidad para la mejora de prestaciones del trayecto León–Ponferrada» fue adjudicado en mayo de 2024 por casi 500.000 euros y con un plazo de ejecución de 18 meses que ya ha sido ampliamente superado.

El Gobierno reconoce en la respuesta que dio a conocer el PP que en este mes de marzo, el informe sobre la mejora de las prestaciones del trayecto León–Ponferrada, cuyo objeto es analizar la mejora de la situación actual, principalmente en el denominado lazo del Manzanal, determinando si existen alternativas viables y, en su caso, el grado de actuación requerida sobre el tramo en estudio, se encuentra todavía en ejecución, sin conocerse aún su resultado, y admite expresamente que el contrato se encuentra prorrogado «aunque no se justifica ni los motivos ni la duración».

Un estudio que «ya era una patada hacia adelante» del Gobierno de Pedro Sánchez en «la inacción sobre el ramal noroeste del Corredor Atlántico, pese a que en 2019 el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya presentó en un acto multitudinario una supuesta estrategia y los planes para el desarrollo del Corredor Atlántico ferroviario y donde lo calificó de «proyecto de Estado» fundamental para la cohesión territorial y el transporte de mercancías en el oeste español.

Esta estrategia, prosiguen los populares, «no existía, presentando un mero power point, que fue seguido por una total inactividad y abandono al respecto durante los siguientes seis años, que ha puesto de manifiesto la falta total de interés del gobierno Sáchez por este ramal ferroviario y por León».

Anunciado en 2023 y licitado en 2024, el estudio de viabilidad, ahora se somete a un retraso «sin explicación» por parte del Gobierno que entierra «en la práctica» que la alternativa que se defina para el Lazo del Manzanal «difícilmente podrá estar operativa» antes de 2030 pese a estar incluida en los proyectos europeos de la Red Básica del Corredor Atlántico. La diputada leonesa Silvia Franco incidió que «estamos ante una auténtica tomadura de pelo al Bierzo y a toda la provincia». Sin fecha para esta vía elemental para León desde que le birlaron la traza del AVE a Galicia, el ejecutivo socialista se disculpa con que en los últimos años se ejecutó en la ciudad una inversión de 49,3 millones asumida íntegramente por Adif AV, dentro del proceso de integración ferroviaria. Más allá de esas obras, el Gobierno señala que Adif «no ha comunicado proyecto alguno» sobre ampliaciones adicionales. La estación de León tiene escrito en letreros tan grandes como la rotulación de Adif que su condición es «provisional».

El Partido Popular exige al ministro Oscar Puente que haga público de inmediato el estado real del contrato, detalle los trabajos efectivamente realizados, explique las razones de la prórroga y, sobre todo, fije una fecha cierta e inamovible para la presentación del resultado final del estudio de viabilidad. Además, las diputadas populares leonesas Partido formularán una nueva iniciativa de control en el Congreso para conocer en detalle las razones de esta prórroga, las condiciones en que se ha autorizado y las garantías de que no se volverá a dilatar la conclusión del estudio.

«El Bierzo y León no necesitan más anuncios ni más prórrogas: necesitan hechos, inversiones y un calendario claro de proyecto, dotación presupuestaria y licitación de obras; el Gobierno debe dejar de maltratar a esta provincia y cumplir de una vez con sus compromisos ferroviarios», concluyen las diputadas populares. Además del estudio de la vía entre León y Ponferrada, el futuro ferroviario de la provincia leonesa tiene otro apéndice en el estudio de la Ruta de la Plata.