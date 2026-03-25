Si te robaron la bici en León, la Policía tiene 36 y busca a sus dueños

Hay una BH California rosa, una Colorado roja, una Pacífico gris, una Grisly naranja, una Orbea Azul, una Trek granate y otra amarilla, varias DTB… En total, suman 36 bicicletas retiradas de la calle por abandono desde julio de 2018 a junio de 2025, como atestigua la Policía Local en el edicto colgado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de León para advertir a los dueños de que cuentan con «un plazo de un mes», que vence el 27 de abril, para poder reclamarlas.

Superado este tiempo, si no han sido reclamadas, el Ayuntamiento de León advierte de que podrá «donarlas a entidades sociales, subastarlas o enajenarlas, reutilizarlas para fines municipales o destruirlas, si su estado lo requiere». No habrá más opoción de poder reclamarlas porque la idea es hacer hueco.

La comunicación reseña que «por agentes del Cuerpo de Policía Local se procedió a la retirada de las bicicletas, al presentar signos evidentes de abandono» que se encontraban en la calle. Los vehículos, como se apunta, «se encuentran depositadas en el depósito municipal, situado en el paseo del Parque», frente al Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF). Están «a disposición de sus legítimos propietarios» quienes pueden «comparecer, acreditar su titularidad y retirar la bicicleta, previa justificación documental y, en su caso, abono de las tasas correspondientes». «Transcurrido el plazo indicado sin que nadie haya formulado reclamación, las bicicletas serán declaradas bienes muebles abandonados, pasando a ser propiedad del Ayuntamiento de León», avisan en el documento, que añade la relación de marcas, modelos y colores.