Expo Leóni4 cita al ecosistema tecnológico e industrial de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La innovación industrial volverá a León de la mano de Expo Leóni4 Digital & Tech Forum, una cita clave para el ecosistema tecnológico e industrial que se celebrará el 16 de abril en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León.

El encuentro reunirá a empresas, profesionales estudiantes e instituciones en torno a las principales tendencias de la industria 4.0. Organizado por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) a través de su asociación Leóni4, la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León y la Oficina Acelera Pyme Fele, en colaboración con el Consejo Social de la Universidad, Expo Leóni4 se ha consolidado como un espacio de conexión entre el tejido empresarial y el talento, favoreciendo la transferencia de conocimiento y la generación de oportunidades en un entorno marcado por la transformación digital. A lo largo de sus cinco ediciones, el foro ha reunido a más de 160 empresas y entidades del ámbito industrial y tecnológico, incluso con presencia nacional e internacional, y a más de 700 participantes, consolidándose como una de las principales citas del calendario empresarial y universitario de la provincia. El programa de esta quinta edición incluirá una zona de exposición de empresas con demos tecnológicas, donde se mostrarán soluciones innovadoras aplicadas a la industria, así como distintos espacios diseñados para fomentar el intercambio de ideas y experiencias. Entre ellos, destacan los Speakers Corner, que acogerán presentaciones breves y dinámicas sobre casos de éxito y proyectos tecnológicos, así como mesas redondas, en la que expertos del sector analizarán los desafíos y oportunidades de la digitalización industrial.

El evento contará este año con una Networking & Business Room, concebida como un espacio estratégico para facilitar el contacto directo entre empresas, profesionales y participantes, impulsando nuevas sinergias y oportunidades de colaboración. Expo Leóni4 volverá a poner el foco en el talento y el emprendimiento con la entrega del Premio Startup 2026 y el Premio Talent 4.0, este último entregado por el Consejo Social de la Universidad de León y dirigido a estudiantes de la Escuela de Ingenierías para reforzar así el vínculo entre formación y empresa. Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de 29 millones de euros?para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores.