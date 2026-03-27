La calle más absurda para conducir está en León: 16 semáforos y dos glorietas en 260 metros

Vista general de la avenida de Palencia desde la glorieta del Palacio de Exposiciones.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La avenida de Palencia en León capital se ha convertido en la calle (o tramo vial) más absurda para conducir: en menos de 260 metros hay 16 semáforos y dos glorietas. Este diseño transforma un trayecto que debería durar menos de 30 segundos en una auténtica odisea de frenazos, arrancadas y pequeños pero desesperantes atascos constantemente.

La avenida de Palencia, una de las principales arterias del norte de León que conecta el centro con zonas residenciales y de acceso a otras vías importantes, concentra en un espacio ridículamente corto 14 semáforos (contando ambos sentidos o dispositivos por cruce) y dos glorietas.

Este segmento, que incluye cruces con calles como el paseo de Salamanca y otras intersecciones cercanas como la avenida Sáenz de Miera, genera un arrancar y parar permanente. Las dos glorietas, en lugar de mejorar el flujo como suelen hacer las rotondas bien diseñadas, se intercalan con la densa semaforización, creando puntos de congestión extra y confusión entre conductores.

En condiciones normales, poco más de 200 metros en zona urbana se recorren sin problemas. Aquí, los vehículos paran y arrancan repetidamente, especialmente en horas punta, convirtiendo la avenida en un embudo de frustración diaria.

¿Por qué es tan absurda?

• Densidad extrema: 16 semáforos en solo 200 metros superan con creces cualquier recomendación de ingeniería de tráfico, que prioriza espaciar las luces para crear “ondas verdes” y mantener el flujo continuo.

• Glorietas + semáforos: Las dos rotondas añaden complejidad. En vez de facilitar el movimiento circular sin paradas, conviven con luces que detienen el tráfico, rompiendo la fluidez natural de las glorietas.

• Impacto real: Frenadas bruscas, mayor riesgo de colisiones por distracción o impaciencia, consumo extra de combustible y emisiones innecesarias. Muchos conductores denuncian que este tramo les hace perder minutos preciosos cada día, afectando su rutina laboral o personal.

Se podría describir como un ejemplo de planificación vial deficiente: parece que cada cruce se reguló de forma individual, sin una visión global del corredor ni coordinación entre semáforos.

Consecuencias diarias en la movilidad de León

• Tiempo perdido: Salir o entrar por esta zona norte se convierte en una prueba de paciencia, con atascos que se propagan a calles aledañas.

• Seguridad: El estrés genera maniobras arriesgadas, cambios de carril bruscos o saltos de luces amarillas.

• Medio ambiente y economía: Más paradas significan mayor gasto en gasolina y mayor contaminación en una avenida ya transitada.

En contraste, muchas ciudades europeas optan en tramos cortos por rotondas sin semáforos, semaforización inteligente que se adapta al flujo real o eliminación de luces redundantes a favor de prioridades claras.

¿Qué se podría mejorar?

• Revisar y eliminar o fusionar semáforos redundantes.

• Optimizar las dos glorietas para que funcionen sin luces o con regulación mínima.

• Implementar semaforización inteligente y “ondas verdes” que permitan avanzar sin parar en varios cruces seguidos.

• Realizar un estudio integral de tráfico en la avenida de Palencia, priorizando tanto el flujo vehicular como la seguridad peatonal y ciclista.

Mientras tanto, si tienes que circular por la avenida de Palencia, la recomendación práctica es máxima precaución: reduce velocidad con antelación, respeta todas las luces y, si es posible, evita las horas punta o busca rutas alternativas (aunque a veces resulten más largas).

Esta sección de la avenida de Palencia no es solo un punto negro en el mapa de León: es un claro ejemplo de cómo decisiones de diseño vial pueden generar grandes dolores de cabeza para miles de conductores cada día.