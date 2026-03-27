La calle más absurda para conducir está en León: 16 semáforos y dos glorietas en 260 metros
Un semáforo de media cada 16 metros en ambos sentidos del vial y dos glorietas de autorregulación convierten a la avenida de Palencia en un absurdo para conducir en una de las zonas más transitadas del centro de León
La avenida de Palencia en León capital se ha convertido en la calle (o tramo vial) más absurda para conducir: en menos de 260 metros hay 16 semáforos y dos glorietas. Este diseño transforma un trayecto que debería durar menos de 30 segundos en una auténtica odisea de frenazos, arrancadas y pequeños pero desesperantes atascos constantemente.
La avenida de Palencia, una de las principales arterias del norte de León que conecta el centro con zonas residenciales y de acceso a otras vías importantes, concentra en un espacio ridículamente corto 14 semáforos (contando ambos sentidos o dispositivos por cruce) y dos glorietas.
Este segmento, que incluye cruces con calles como el paseo de Salamanca y otras intersecciones cercanas como la avenida Sáenz de Miera, genera un arrancar y parar permanente. Las dos glorietas, en lugar de mejorar el flujo como suelen hacer las rotondas bien diseñadas, se intercalan con la densa semaforización, creando puntos de congestión extra y confusión entre conductores.
En condiciones normales, poco más de 200 metros en zona urbana se recorren sin problemas. Aquí, los vehículos paran y arrancan repetidamente, especialmente en horas punta, convirtiendo la avenida en un embudo de frustración diaria.
¿Por qué es tan absurda?
• Densidad extrema: 16 semáforos en solo 200 metros superan con creces cualquier recomendación de ingeniería de tráfico, que prioriza espaciar las luces para crear “ondas verdes” y mantener el flujo continuo.
• Glorietas + semáforos: Las dos rotondas añaden complejidad. En vez de facilitar el movimiento circular sin paradas, conviven con luces que detienen el tráfico, rompiendo la fluidez natural de las glorietas.
• Impacto real: Frenadas bruscas, mayor riesgo de colisiones por distracción o impaciencia, consumo extra de combustible y emisiones innecesarias. Muchos conductores denuncian que este tramo les hace perder minutos preciosos cada día, afectando su rutina laboral o personal.
Se podría describir como un ejemplo de planificación vial deficiente: parece que cada cruce se reguló de forma individual, sin una visión global del corredor ni coordinación entre semáforos.
Consecuencias diarias en la movilidad de León
• Tiempo perdido: Salir o entrar por esta zona norte se convierte en una prueba de paciencia, con atascos que se propagan a calles aledañas.
• Seguridad: El estrés genera maniobras arriesgadas, cambios de carril bruscos o saltos de luces amarillas.
• Medio ambiente y economía: Más paradas significan mayor gasto en gasolina y mayor contaminación en una avenida ya transitada.
En contraste, muchas ciudades europeas optan en tramos cortos por rotondas sin semáforos, semaforización inteligente que se adapta al flujo real o eliminación de luces redundantes a favor de prioridades claras.
¿Qué se podría mejorar?
• Revisar y eliminar o fusionar semáforos redundantes.
• Optimizar las dos glorietas para que funcionen sin luces o con regulación mínima.
• Implementar semaforización inteligente y “ondas verdes” que permitan avanzar sin parar en varios cruces seguidos.
• Realizar un estudio integral de tráfico en la avenida de Palencia, priorizando tanto el flujo vehicular como la seguridad peatonal y ciclista.
Mientras tanto, si tienes que circular por la avenida de Palencia, la recomendación práctica es máxima precaución: reduce velocidad con antelación, respeta todas las luces y, si es posible, evita las horas punta o busca rutas alternativas (aunque a veces resulten más largas).
Esta sección de la avenida de Palencia no es solo un punto negro en el mapa de León: es un claro ejemplo de cómo decisiones de diseño vial pueden generar grandes dolores de cabeza para miles de conductores cada día.