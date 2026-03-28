La fecha de caducidad no alcanza al material ferroviario que llega a León

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Hay un momento de evocación que sucede al momento en el que el Gobierno anuncia que va a tirar la casa por la ventana para renovar el material en la división de alta velocidad del operador público, Renfe. El usuario fiel, el habitual, con una trayectoria de fidelidad ganada a pulso a base de ir y volver a la estación provisional de León, puede recordar la primera vez en el 130 se colocó sobre las vías de los andenes de la capital leonesa, improvisados ya por la urgencia del corte de la pasante, el orden del fondo de saco, y otras cuestiones que explican el término provisional (que permanece) y la marcha atrás para los trenes que iban hacia el norte. El 130 puede ser el modelo que más kilómetros le ha hecho a las vías leonesas en los últimos 15 años, tan versátil con su ancho, tan adaptado a la necesidad de dar movilidad a territorios cerrados a la alta velocidad. Esa de Talgo fue la primera composición que tiñó de vanguardismo al ferrocarril leonés, que al final no ha hecho más que perder posición desde el año 2000. Luego, en 2015 fue el 112, que trajo el simbolismo del AVE en la chapa, un logro ante tanta resta aunque fuera por una vía única. Del 112 hay una historia intensa que contar en sus once años (camino de cumplirlos) de mili en la estación de León, provisional, la estación, siempre fiel a las vías de tope, donde cada mañana emprende el recorrido camino a Madrid, a Alicante desde 2023; Al 130 lo armaron en los talles de Talgo en 2006; al 112, entre 2008 y 2010. No se concebía en León el salto cualitativo que aportaron a la movilidad; tampoco del 121, de CAF que tiene algunas limitaciones de cabida de pasaje si se compara con el material que arman los Talgo. Ninguno de los tres modelos veteranos dominantes en la parrilla de León tiene fecha de caducidad por el anuncio del Gobierno de comprar material para jubilar parque móvil. Lo que liquidará la nueva hornada será la serie 100, que llevan treinta años de dedicación, en las vías del sur, o en otras en las que el ancho es internacional y fijo. Los que operan en León tienen una antigüedad de veinte años (el 130), de entre 16 y 18 (el 121 de CAF y el 112 de Talgo). Con las carencias de material que afronta el operador, el 106, el último en llegar, parece un lujo.

La licitación milmillonaria en trenes afecta a los que doblan la vida de servicio de los que operan en León