Imponen 16 años de cárcel al descarnado autor del robo en el piso de dos ancianos

La Audiencia Provincial ha condenado a 16,5 años de prisión, tras un acuerdo de conformidad, al varón que asaltó de forma brutal la vivienda de un matrimonio de ancianos residentes en la plaza Odón Alonso de la capital en febrero de 2025. El caso ha sido tipificado finalmente como dos asesinatos en grado de tentativa, por el que se impone al delincuente sendas penas de siete años de prisión por cada uno (catorce en total), a los que se añade otro delito de robo con violencia en casa habitada en grado de tentativa, penado con dos años y medo para el procesado.

La condena total resulta más beneficiosa para el acusado que la que proponía el Ministerio Fiscal, tras reconocerse autores de los hechos a cambio de la aplicación de la atenuante cualificada de intoxicación en el momento de los hechos por consumo de estupefacientes. No fue juzgafa finalmente una mujer, que supuestamente acompañaba al condenado en el momento de los hechos y que, pese a que la Policía Nacional consideraba en principio que actuaba en connivencia con el principal investigado, no entró a formar parte de la causa judicial. Se practicó su detención en un principio, pero luego quedó excluida del procedimiento. En concepto de responsabilidad civil el autor del asalto deberá indemnizar a la mujer atacada en 3.413 euros por los días de curación; 14.125 euros por las secuelas y 3.000 euros por daños morales (en total 20.538 euros) y a su marido en 5.215 euros por los días de curación; 13.875 euros por las secuelas y 3.000 euros por daños morales (en total 22.072 euros). También se estipula uana indemnización a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) en 5.347.55 euros. Según el apartado de hechos probados de la sentencia, que obra en poder de este periódico, el día 26 de febrero del 2025 sobre las 08.50 horas, el acusado (con antecedentes penales por otro robo) llamó a la puerta del domicilio. Le abrió la anciana, a quien le preguntó si sabía donde residía el presidente de la comunidad, indicándole ésta última que lo desconocía y que preguntara a los vecinos de enfrente, por lo que cuando se disponía a cerrar la puerta, el procesado propinó un fuerte empujón a la misma para evitar que se cerrara y golpeó a la mujer en la cabeza con una barra de hierro de unos 28 centímetros con dos extremos punzantes, que provocó que la misma cayera al suelo y quedara inconsciente en el hall de entrada de la vivienda.

OYÓ LOS RUIDOS

Alertado por los gritos de su esposa, el marido de 87 años de edad y que se encontraba en el interior de la vivienda, se acercó al hall encontrándose con su esposa en el suelo y con el procesado, a quien trató de expulsar del domicilio mientras le decía que se llevara lo que quisiera y les dejara en paz, momento en el que sin mediar palabra le propinó con la misma barra de hierro un golpe en la cabeza que provocó que el marido también quedara inconsciente en el suelo.

Una vez que las dos víctimas se encontraban en un estado de inconsciencia y sin posibilidad alguna de defenderse ni ofrecer ningún tipo de resistencia, el acusado los trasladó al interior de la vivienda, a la mujerhacia un segundo hall desde el que se distribuyen las habitaciones y al marido a una de las habitaciones y con ánimo de acabar con sus vidas o al menos, representándose la posibilidad de causarles la muerte, les continuó asestando golpes en la cabeza con la misma barra de hierro. Asimismo, el acusado revolvió el interior de las habitaciones en busca de algún objeto de valor, apoderándose de una cadena de oro con medalla de oro y una caja con un reloj Lotus que se encontraban en el interior de una cómoda del dormitorio y arrancándole al anciadno una medalla de oro con crucifijo que llevaba puesta. Varios vecinos del edificio alertados por los gritos de auxilio que habían proferido las víctimas llamaron a la puerta y tras insistir en varias ocasiones consiguieron que el procesado les abriera, portando un bastón de trekking y con las manos y ropas ensangrentadas, mientras les repetía en varias ocasiones que no había pasado nada que le dejaran irse, pero los vecinos le inmovilizaron hasta que llegaron los agentes de la Policía Nacional. Mientras esperaban a los funcionarios de la policía nacional el procesado trataba de huir y repetía insistentemente que tenía el sida con la intención de atemorizarles para que le soltaran. Como consecuencia de estos hechos la anciana sufrió lesiones consistentes en traumatismo facial con heridas graves en la frente y en el oido, traumatismo craneoencefálico y cuadro de estrés agudo que tardaron en curar 43 días.

HERIDAS MUY GRAVES

El anciano presentó fracturas en la cabeza, heridas múltiples, desinserción parcial del músculo orbicular, un gran número de heridas incisocontusas en la cara y pabellones auriculares que tardaron en curar 86 días.

Por este motivo procede imponer al acusado siete años de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena por cada uno de los dos delitos de asesinato en tentativa y prohibición de aproximarse al matrimonio a una distancia no inferior a 250 metros, así como a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por los mismos y las prohibición de comunicarse con ello por cualquier medio directo o indirecto por tiempo de quince años. En concepto de responsabilidad civil el sospechoso deberá indemnizar a la anciana en 3.413 euros por los días de curación; 14.125 euros por las secuelas y 3.000 euros por daños morales (en total 20.538 euros). A su marido deberá indemnizarlo en 5.215 euros por los días de curación; 13.875 euros por las secuelas y 3.000 euros por daños morales (en total 22.072 euros)