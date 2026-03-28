El polígono de Trobajo del Camino vuelve a quedar "olvidado" bajo la basura

La acumulación de residuos en el polígono industrial de Trobajo del Camino ha vuelto a encender las alarmas entre los trabajadores y usuarios de la zona. Montañas de bolsas, cartones y restos industriales desbordados dibujan un paisaje de abandono que, lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido en un síntoma crónico de la crisis que atraviesa el servicio de limpieza municipal y que ahora denuncian los empresarios de la calle del Artesano.

La situación en San Andrés del Rabanedo no es nueva, pero la falta de soluciones empieza a agotar la paciencia de los vecinos. El origen del problema es un "cóctel" de factores que el Ayuntamiento no logra estabilizar. De un lado, las averías constantes de La flota de camiones de recogida, tanto de los vehículos obsoletos y castigados por los años como del nuevo camión, que pasa más tiempo en el taller que en las calles. Esto provoca que, cuando un vehículo falla, las rutas queden desatendidas durante días.

A ellos se suma que el servicio opera bajo mínimos. La ausencia de una plantilla reforzada impide cubrir las bajas y las jubilaciones, dejando a los operarios actuales con una carga de trabajo inasumible.

Mientras el centro urbano recibe una atención intermitente, las zonas periféricas y los polígonos industriales, como el de Trobajo, suelen ser los últimos en la lista de prioridades.

El malestar actual se ve agravado por el recuerdo de lo sucedido el año pasado. Durante la Semana Santa de 2025, el municipio ya vivió un episodio crítico de acumulación de basura en plena festividad, coincidiendo con una operatividad del servicio que rozó el colapso.

La historia parece repetirse ahora en la calle del Artesiano, donde la suciedad no solo genera un problema estético y de olores, sino que supone un obstáculo para la actividad diaria de las empresas situadas en el polígono. Sin un plan de choque para renovar la maquinaria y ampliar la mano de obra, los restos acumulados en las aceras amenazan con convertirse en una pieza más del mobiliario urbano de San Andrés.