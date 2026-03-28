Barcelona y Canarias, entre los nuevos destinos del aeropuerto de León para la temporada de verano

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, y el director del aeropuerto de Valladolid, Ismael García, asisten al primer vuelo de Vueling entre Valladolid y Barcelona.Ruben Cacho

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Los aeropuertos de Castilla y León estrenan mañana la temporada de verano, que se extenderá hasta finales de octubre, con vuelos a siete destinos nacionales de sol y playa a lo largo de estos meses. Además de Barcelona, la ruta habitual en estas bases, se incluyen también la Costa del Sol, a través de Málaga, así como cinco islas de las Baleares y Canarias.

De acuerdo a la programación aérea, consultada por Ical, cuatro compañías -Air Nostrum, Vueling, Binter y Volotea- se disputarán el mercado aéreo de Castilla y León los próximos meses, el periodo de mayor actividad en las bases de León, Salamanca y Valladolid, que son las que cuentan con vuelos regulares, mientras en Villafría (Burgos) no se prevén operaciones de este tipo.

Air Europa no contempla volar este verano desde ningún aeropuerto de Castilla y León, según trasladaron desde la aerolínea, ni tampoco Ryanair que abandonó la base de Valladolid hace un año al alegar que eran “excesivas” las tasas que cobraba Aena, el gestor aeroportuario español, algo que negó la empresa pública y derivó en un conflicto con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Los nuevos vuelos, que se concentrarán en los meses de julio y agosto, permitirán desplazarse desde León y Valladolid a Barcelona, Tenerife (Norte) y Gran Canaria. En cambio a la isla de Mallorca se podrá ir desde las instalaciones de La Virgen del Camino, Villanubla y Matacán (Salamanca).

De nuevo, el aeródromo leonés, donde el Consorcio para la Gestión de la Promoción del Aeropuerto mantiene un contrato con Air Nostrum, será el que presente una mayor oferta, con vuelos a siete destinos, de los que tres -Málaga, Ibiza y Menorca- son únicos en la Comunidad. A ellos se unen los de Barcelona, Tenerife Norte, Gran Canaria y Mallorca.

En concreto, el vuelo a Barcelona contará con cinco frecuencias semanales -lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos-, excepto entre el 17 de julio y el 31 de agosto, cuando serán seis, puesto que se añaden los martes. Al igual, entre León y Palma de Mallorca, habrá tres rutas semanales -lunes, jueves y domingos- salvo entre entre el 17 de julio y finales de agosto, cuando serán cuatro -lunes, miércoles, jueves y domingos-.

Hacia Las Palmas de Gran Canaria, desde León, habrá dos vuelos semanales-martes y viernes- durante las dos primeras semanas de julio y desde entonces y hasta el final de agoto, sólo los viernes. Con Málaga, los vuelos desde tierras leonesas comenzarán en julio los miércoles y viernes y a partir del día 17 -hasta el 31 de agosto- los martes, miércoles y jueves.

Respecto a las Baleares, Air Nostrum volará a Ibiza desde León los jueves entre junio y agosto y hacia Menorca, los miércoles, como a Tenerife Norte, si bien este destino estará disponible desde mediados de julio, hasta finales de agosto.

Salamanca: Junio-septiembre

Volotea volverá a Salamanca este verano para conectar Matacán con Palma de Mallorca entre el 29 de junio y el 3 de septiembre. La compañía de bajo coste ofrecerá dos vuelos a la semana hacia este destino de las Baleares, con salida desde las pistas salmantinas los lunes (20.35 horas) y los jueves (18.25 horas).

En sentido inverso, las aeronaves de esta aerolínea saldrán desde la isla los mismos días a las 14.35 y las 12.25 horas, respectivamente, por lo que llegarán a Salamanca a las 16.00 y las 13.55 horas.

Valladolid: cuatro destinos de tres compañías

Vueling, que regresó al aeropuerto de Valladolid en 2025 el pasado mes de octubre, ajusta su programación en esta temporada de verano. Si arrancó con tres vuelos semanales a Barcelona -martes, jueves y sábados-, a partir de ahora serán dos, si bien en noviembre sumará el tercero, con la llegada del invierno.

De esta forma, su programación contempla conexiones con la capital catalana los martes, con salidas a las 19.30 horas desde Valladolid y los sábados, a las 20.20 horas. En sentido inverso, el horario para el martes son las 17.20 horas y para el sábado, las 18.20 horas.

Respecto a Binter, la aerolínea mantendrá su operativa sin cambios a dos islas, aunque por el mismo precio permite llegar a cualquier aeropuerto canario, aprovechando sus 220 trayectos interinsulares diarios. Entre Valladolid y Gran Canaria, los vuelos partirán los lunes, a las 19.40 horas, y los jueves, a las 13.15 horas, y desde Las Palmas, a las 15.05 horas y las 08.40, respectivamente.

También seguirá enlazando Valladolid con Tenerife Norte los miércoles a las 19.15 horas y los sábados, a las 19.50 horas. Desde este destino canario, los aviones despegarán rumbo a Villanubla a las 15.00 y las 15.35 horas, respectivamente.

Finalmente, Air Nostrum retornará al aeródromo de Valladolid, pero sólo del 17 de julio al 31 de agosto, cuando volará a Palma de Mallorca cuatro días a la semana: lunes, jueves, viernes y sábados.