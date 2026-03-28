La Plataforma en Defensa del Feve de León mantiene el pulso de sus movilizaciones

La Plataforma en Defensa de Feve convoca un nuevo corte de tráfico reivindicativo.Peio García

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León salió un sábado más a las calles de la ciudad para exigir la llegada del tren de Feve a la Estación de Matallana, situada en el centro de la capital, así como para mostrar su rechazo a la propuesta del tapado de las vías.

El colectivo, que impulsó una manifestación que reunió a miles de personas el 18 enero, mantiene el pulso de las movilizaciones que buscan evitar que se cubra de asfalto el trazado ferroviario desde el apeadero de La Asunción para que el recorrido se haga mediante autobuses eléctricos, informa Ical.

Los integrantes de la Plataforma afirman que siguen a la espera “de que se cumplan los compromisos políticos” y la administración autonómica reclame el traspaso de competencias del tramo afectado y se pueda poner en marcha un consorcio en el que se impliquen Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Ayuntamiento de León y Diputación. Mientras, en los próximos días decidirán nuevas acciones a llevar a cabo.