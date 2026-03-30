María Criado, Sergio Primo, Aylin Hasanova y Álvaro Martín arrasan en debate

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Equipo I, capitaneado por María Criado, con Aylin Hasanova como introductora, Álvaro Martín como primer refutador, Sergio Primo como segundo refutador y María Criado como conclusora se alzó con la victoria de la Liga de Debate de la Universidad de León. Un encuentro que se celebró durante este mes de marzo impulsado por la Asociación de Debate y Oratoria y el Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes y el Área de Estudiantes y que este año citó a una veintena de alumnos en distintas fases competitivas hasta la gran final.

La competición puso en valor la capacidad argumentativa, el pensamiento crítico y las habilidades comunicativas del estudiantado, a través de diferentes rondas en las que los equipos han defendido posiciones enfrentadas, demostrando un alto nivel de oratoria y análisis.

La competición también reconoció el talento individual de los participantes con distintos galardones a lo largo de las fases, destacando el papel de Ignacio Barredo como mejor orador y Sergio Primo como mejor refutador en la final. El jurado de la competición estuvo compuesto por Carlos Álvarez como juez principal, acompañado por Alejandro Rodríguez y Ana Castro, como jueces auxiliares.

Desde la asociación de debate destacaron el interés del estudiantado por iniciativas que fomentan el análisis de la actualidad, el intercambio de ideas y el desarrollo de competencias clave para su futuro académico y profesional y el vicerrector Diego Soto subrayó el compromiso de la Universidad con el impulso de actividades para la formación integral del alumnado con espacios de participación y reflexión.