El Camino del Norte emociona con su semana cultural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con los pasillos convertidos en un verdadero museo, el colegio Camino del Norte ha celebrado su tradicional semana cultural que este año desarrolló bajo el lema Un camino emocionante. El centro, además, participa en el programa de Educación Responsable de la Fundación Botín, y desarrolla en colaboración con el Musac, un trabajo conjunto sobre la obra de Yoko Ono.

Durante una semana, el Camino del Norte fue un hervidero de actividades y talleres como los centrados en educación emocional a cargo del Servicio de Apoyo Familiar Mano Amiga, charlas de sensibilización con la Asociación Aler de Enfermedades Raras o el taller del Instituto Confucio y el Cuentacuentos Fundación Vicente Ferrer.