El Gobierno indulta mañana a 'Las seis de la Suiza', una de ellas leonesa

La leonesa condenada a tres años de prisión como integrante de 'Las seis de la Suiza' será indultada mañana por el Consejo de Ministros, en virtud de una resolución extraordinaria de gracia concedida por el Ejecutivo.

Las seis condenadas habían agotado ya todas las vías judiciales para evitar una condena que fue ratificada el pasado año por el Tribunal Supremo: penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, así como el pago de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería, que cerró el local como consecuencia de las protestas a las puertas del establecimiento.

Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una empleada se presentó en La Suiza, y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.

La empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una "campaña de presión sobre el empleador y su familia".

Los condenados, según el relato de hechos, "incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión" hacia el empresario y su familia porque este se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra su pareja.

Las concentraciones delante de la empresa terminaron cuando el empleador decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue "la consecuencia directa de la presión, constante y reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados".

Ahora, según adelanta Infolibre, la resolución del indulto cobrará cuerpo mañana martes. “El Consejo de Ministros aprueba a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social el indulto a Las Seis de la Suiza", indicaron fuentes de Trabajo a 'El País'. “Desde que se conoció el caso y la condena, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido en todo momento la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en España, ante una condena inapropiada en una democracia”, agregan desde el departamento de Yolanda Díaz.