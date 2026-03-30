Villaquilambre exige la limpieza de parcelas antes del 1 de junio para prevenir incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha emitido un bando municipal para recordar a todos los propietarios de parcelas y solares del municipio su obligación legal de mantener estos espacios en perfectas condiciones de conservación. Según lo establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y las ordenanzas locales, los titulares deben proceder a la limpieza y desbroce de sus terrenos antes del 1 de junio de cada año. Esta medida busca garantizar el ornato público y, fundamentalmente, minimizar los riesgos de seguridad ante la llegada de la época estival.

El objetivo principal de esta campaña de mantenimiento es evitar la propagación de incendios en zonas urbanas y rurales, así como limitar la proliferación de plagas que puedan afectar a la salubridad de los vecinos. El bando incide en que el estado de los solares debe cumplir con los estándares de decoro y seguridad exigidos, siendo responsabilidad exclusiva del propietario asegurar que la vegetación y los residuos no supongan un peligro para la comunidad.

En cuanto al régimen sancionador, el Ayuntamiento advierte que aquellos propietarios que ya hayan sido requeridos en años anteriores y persistan en el descuido de sus fincas se enfrentarán a expedientes administrativos inmediatos. Estas situaciones se tipifican como infracciones leves dentro de la Ordenanza Municipal de Limpieza y Residuos, lo que conlleva multas que oscilan entre los 75 euros y los 750 euros. La cuantía de la sanción puede verse agravada si la falta de mantenimiento coincide con la declaración de época de riesgo alto de incendio por parte de la Comunidad Autónoma.

Finalmente, el consistorio recuerda la prohibición absoluta de realizar fuego durante los periodos de peligro alto de incendios forestales definidos por la Junta de Castilla y León. Con esta notificación, el Gobierno local pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención y la colaboración vecinal para mantener un entorno seguro y limpio durante los meses de mayor calor.