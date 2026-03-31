Valverde de La Virgen moderniza su flota con un nuevo camión de basura

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León La Virgen Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen ha reforzado su parque móvil destinado a los servicios municipales con la recepción de un nuevo camión de recogida de residuos sólidos urbanos.

Esta adquisición, clave para la gestión diaria del municipio, supone una inversión de 164.178 euros, financiada íntegramente mediante las ayudas de la Junta, dentro del marco del Fondo de Cooperación Económica Local 2025. El nuevo vehículo viene a sustituir a unidades más antiguas y mejorará no solo la capacidad operativa del servicio, sino también su impacto ambiental.

Se trata de un camión equipado con un sistema de compactación de alta eficiencia y tecnología de bajas emisiones, diseñado para facilitar el trabajo de los operarios en los diversos núcleos de población que componen el municipio.

Con esta incorporación, el consistorio busca reducir los costes de mantenimiento de la flota anterior y garantizar una recogida de basura más ágil y silenciosa para responder a una de las demandas prioritarias de los vecinos.

La llegada de este camión es fruto de la colaboración entre administraciones para que municipios de menos de 20.000 habitantes puedan acometer inversiones en servicios básicos.