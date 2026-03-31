El Ayuntamiento de León convoca el concurso para elegir el cartel de las fiestas de San Juan y San Pedro

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El Ayuntamiento de León, en Junta de Gobierno Local, aprobó el pasado viernes la convocatoria del concurso para elegir el cartel anunciador de las fiestas de San Juan y San Pedro 2026, un certamen que invita a artistas plásticos, diseñadores, fotógrafos y creadores, tanto nacionales como extranjeros, a plasmar la identidad de las fiestas grandes de la capital leonesa.

Las bases del concurso establecen una total libertad creativa para el tratamiento de los bocetos, con el único requisito de que las obras sean originales y recojan el espíritu festivo, la tradición y la belleza gráfica de León. No se admitirán trabajos con contenidos que atenten contra los derechos fundamentales o promuevan valores negativos.

El concurso está abierto a cualquier persona mayor de 16 años, a excepción de trabajadores municipales y los ganadores de los dos últimos certámenes de Navidad y Carnaval. Como novedad en la adaptación a las nuevas tecnologías, los autores que utilicen la Inteligencia Artificial en todo o parte del proceso creativo deberán indicarlo explícitamente mediante las siglas ‘IA’ junto al lema de su obra.

El diseño podrá realizarse en cualquier técnica -pictórica, fotográfica o digital- y se valorará especialmente la creatividad y la eficacia visual para su posterior reproducción en los programas oficiales de las fiestas.

Tras la publicación hoy de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, mañana se abre el plazo de presentación de los trabajos, uno por autor, de forma anónima bajo un lema. El plazo de admisión de los originales finalizará a las 14 horas del 21 de mayo.

El jurado concederá un primer premio de 1.250 euros para el cartel ganador, además de dos accésits dotados con 100 y 50 euros, respectivamente.