El obispo de León desactiva la polémica de Sagunto: "Nosotros no vamos a imponer nada"

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, no impondrá la presencia de las mujeres en las cofradías masculinas de León "porque no es nuestro estilo" si bien es partidario de la apertura: "El obispado siempre promueve la igualdad, quiere que haya una participación equitativa o abierta a unos y otros. Pero en ningún momento el obispado va a imponer nada, porque eso no es ni nuestro estilo ni el estilo de esta sociedad de estos tiempos y siempre propiciaremos que haya esta apertura".

De las Heras se ha pronunciado en estos términos en el evento matinal de presentación del acto del Perdón, que tendrá lugar esta tarde en la plaza de la Catedral. Han estado presentes el abad de la cofradía, Juan José Tubilla y la presidenta de Cáritas, Aurora Baza. 16 personas reclusas procesionarán con la cofradía hoy, una de ellas indultada del delito de estafa y otra con libertad condicional.

"Hay alguna persona que en su momento estuvo privada de libertad y hoy tiene la libertad plena, pero continúa viniendo para procesionar en esta tarde del Martes Santo", explicó el obispo. "Creo que es un signo también de gratitud por su parte, que a todos nos tiene que ayudar a ser agradecidos, porque este agradecimiento pues lo debemos a Dios, a la vida, a las personas que nos rodean y nos ayudan".

"De 26 o 27 peticiones para toda España me parece que han conseguido nada más que seis y nosotros hemos sido unos privilegiados de tener una de ellas", explicó Tubilla en referencia a las gracias del indulto.

Bazaj diseccionó el perfil de las personas agraciadas: "Este año van a ser seis personas que están con segundo grado, cinco hombres y una mujer que están en el CIS, dos personas que están con la condicional y una persona que está en libertad actualmente y ha participado dos años anteriores también en la procesión".

Ceballos, el recluso que habló en nombre de los agraciados, se refirió a "la gran labor social que hacen con nosotros y por la asistencia social" de Cáritas. "Tengo ganas de que llegue el momento y sentir la túnica encima".