Incibe detecta fallos de control que permiten a menores acceder a contenido pornográfico en un centro escolar

La actual sede del Incibe crecerá no sólo con la segunda torre ya en marcha, sino con la tercera incialmente prevista.virginia morán

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La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ayudó a detectar fallos de control que permitían a los menores acceder a contenido pornográfico desde los dispositivos de un centro educativo.

La madre de uno de los alumnos contactó con el teléfono confidencial y gratuito y explicó que su hijo había recibido una amonestación por haber accedido a páginas web de contenido pornográfico durante una clase en la que se utilizaban ordenadores.

Según la versión del menor, un compañero de clase le sugirió escribir ‘pulpo69’ en Google y, al hacerlo, apareció contenido pornográfico. Posteriormente, este mismo menor informó a la profesora de que su compañero había accedido a esas páginas.

La madre del joven manifestó sus dudas sobre si el colegio tiene la obligación de proteger a los alumnos del acceso a este tipo de contenido, al considerar que deberían existir mecanismos de supervisión y control que impidan que los niños accedan a sitios web no aptos para su edad desde los dispositivos del centro.

Debido a la gravedad de la situación, la usuaria decidió contactar con el 017 de Incibe para recibir orientación sobre si sería necesario denunciar a las autoridades el hecho de que los alumnos estén expuestos a contenido pornográfico, cuestionando la responsabilidad del centro en la supervisión de sus equipos informáticos.

Desde el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’, le informaron de que los centros educativos tienen la obligación de proteger a los menores frente a contenido inapropiado cuando se encuentran en el centro escolar, así como de que la ley establece que los menores de 14 años no son responsable penalmente, pero sí pueden ser objeto de medidas educativas y correctivas.

Además, le explicaron que la exposición de menores a contenido pornográfico puede tener implicaciones legales para los alumnos responsables de su supervisión y le facilitaron la ‘Guía sobre responsabilidades y obligaciones en la utilización de dispositivos digitales móviles de la enseñanza’ de la Agencia Española de Protección de Datos.

De igual manera, desde Incibe le recomendaron mantener una reunión con el centro educativo para dialogar sobre lo sucedido, preguntando sobre las medidas de supervisión y filtrado de contenido en los ordenadores del colegio. En en caso de que, tras mantener la reunión, considera que el colegio ha incumplido sus obligaciones, le señalaron que podría valorar presentar una queja ante la Inspección Educativa.

Finalmente, la línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ le aconsejó a la madre del menor buscar un momento de calma para hablar con su hijo sobre el uso seguro y responsable de internet.