Alarma en pleno centro de León por un espectacular incendio en un restaurante de comida asiática
Inicialmente no parece que haya personas heridas, pero el suceso ha causado notable conmoción en todo el casco urbano
Un espectacular incendio que se ha producido en un restaurante de comida asiática de la calle Trastámara, a conmocionado al centro de la capital a primera hora de la noche, en un episodio que parece que inicialmente no ha provocado heridos, pero que sí que ha obligado a intervenir a los bomberos.
El local, ubicado en una vía muy cercana a la calle Ancha, ha comenzado a arder por motivos que se desconocen y ha provocado un fuerte olor a quemado que se ha dejado sentir en buena parte de la ciudad.
Según ha podido conocer este periódico, el suceso ha deparado una importante actividad de los efectivos policiales y de seguridad de la ciudad, que han tomado las medidas necesarias y se han activado el protocolo correspondiente para preservar la seguridad.