Solo dos de las cinco nuevas licencias de Eurotaxi de León quedan cubiertas

Solamente dos de las cinco plazas ofertadas por el Ayuntamiento de León para el servicio de Eurotaxis (la modalidad de este transporte adaptado a personas con movilidad reducida) han sido cubiertas en la primera tanda de plicas, a las que se exigía una puja mínima de 60.000 euros. La ciudad cuenta con una plantilla de 179 taxis en la actualidad, siete de los cuales están adaptados a este tipo de servicios. Hay 27 con capacidad de entre siete y nueve plazas. La existencia de una media de tres quejas mensuales relacionadas con la carencia de esta modalidad, ha llevado al equipo de gobierno a plantear la necesidad de aumentar la dotación hasta las doce unidades.

De acuerdo a la legislación que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, la ciudad de León establece la exigencia de alcanzar una ratio del 5% del número total de loa flota existente. Según dicho texto legal la ciudad de León debería contar con nueve licencias de Eurotaxi.

Como quiera que en cualquier caso es necesario ampliar la oferta, se sacan a concurso cinco licencias para movilidad reducida, de las cuales dos ofertan un canon de 60.101 euros una y otra 61.000 euros. Ambas ofertas recibirán la adjudicación automática en caso de superar los controles de la mesa de contratación. Deberán esperar un plazo de tres días hábiles que concluye este lunes. La concesión de las licencias es por tiempo indefinido, de acuerdo a las bases del concurso diseñadas a tal efecto. El Ayuntamiento se encuentra en trámites para conectarse al sistema de geolocación y gestión de flota implementado por Radio Taxi Legio. Esta conexión permitiría un mejor control del servicio por parte del Ayuntamiento de León y también una mejora de la seguridad de los taxistas, como por ejemplo el acceso a la Policía Local del sistema. Todo ello, dentro del proyecto de mejora del servicio que prestan los taxis de la capital.

El Ayuntamiento quiere conectarse al sistema de geolocación de Radio Taxi Legio para permitir el acceso a la Policía Local al sistema