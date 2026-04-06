Del olvido al carrito: 10 toneladas de paquetes perdidos se venden en León estos días

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El centro comercial Espacio León acogerá entre el 13 y el 21 de abril un punto de venta de diez toneladas de objetos procedentes de parques de comercio electrónico perdidos, cuyo contenido es desconocido para el comprador, que adquiere la mercancía a un precio de a partir de 2,29 euros por 100 gramos.

El conocido como fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega a León tras recorrer otras ciudades de España, entre ellas Valladolid, de la mano de la compañía King Colis, que recupera esos paquetes desde el año 2023. Se calcula que cada año 12 millones de paquetes comprados a través de la venta ‘online’ desaparecen por razones como datos incorrectos de la dirección postal o de envío. Tras reembolsar el dinero a los destinatarios, los paquetes no entregados eran destruidos por las empresas de logística encargadas del transporte. Ahora estos objetos se ponen a la venta en su sitio web y a través de tiendas efímeras en grandes centros comerciales en toda Europa, con lo que se presenta como un enfoque eco-responsable que permite reducir la huella ecológica causada por los residuos.

Los ‘pop-up’ organizados desde el pasado mes de marzo en España superan los 110.000 visitantes y más de 100 toneladas de paquetes perdidos vendidos. Los visitantes disponen de diez minutos para elegir en la tienda los paquetes que deseen adquirir.