Una discusión por una agresión a un barrendero en León implica a ocho personas

Ocho personas resultaron investigadas como consecuencia de una riña que se produjo en la plaza de San Martín cuando un grupo de jóvenes lanzó una botella a un barrendero y otro grupo salió en defensa del operario.

Los hechos ocurrieron sobre las 5.00 de la mañana del día 10 de mayo de 2025, en la plaza San Martín de León, cuando dos muchachos increparon a un barrendero, que estaba desarrollando su trabajo y le lanzaron varias botellas sin llegar a golpearle.

En ese momento, otro grupo de jóvenes intervino para mediar, y se produjo una pelea en la que uno de ellos sacó un objeto y golpeó con él a otro en la frente. Hubo una huida a la carrera, en el transcurso de la cual tiraron un contenedor.

Uno de los agresores rompió una botella contra el suelo y volvió hacia el otro grupo, intentado agredirles con ella, pero no llegó a hacerlo al ser agarrado por uno de los defensores.

A consecuencia de todo esto, uno de los heridos sufrió fractura de huesos del cráneo y de la cara, que precisó tratamiento médico de tipo ortopédico, en cuya curación invirtió treinta y cinco días.

Otro sufrió herida inciso-contusa de tres centímetros en la región frontal izquierda, que precisó sutura y requirió siete días de perjuicio básico, restándole como secuela cicatriz lineal y plana de tres centímetros.

La Audiencia Provincial ordena seguir con la instrucción judicial puesto que de forma exhaustiva «se relatan los hechos presenciados por un tercero imparcial y existen indicios suficientes para continuar el procedimiento, todo ello sin perjuicio de lo que pudiera resultar si contra él se presentara en ulterior fase procesal escrito de acusación y si se acordara o no la apertura del juicio oral».

Así, se decreta la continuidad del auto de imputación a la vista de los indicios existentes en la causa contra el apelante como presunto autor de un delito de lesiones y otro de amenazas.