Alerta amarilla por tormentas y rachas fuertes de viento hoy en León

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La provincia de León afronta una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes el aviso amarillo ante la previsión de tormentas que afectarán especialmente a la Cordillera Cantábrica, el Bierzo y las zonas llanas de la provincia. Se esperan lluvias y chubascos que, en diversos puntos, vendrán acompañados de actividad eléctrica y precipitaciones localmente intensas.

Bajo un cielo predominantemente nuboso, el comportamiento térmico presentará variaciones según la zona. Mientras las temperaturas mínimas se mantienen estables en las áreas de montaña, el resto del territorio provincial registrará un ligero ascenso en los valores nocturnos. Por el contrario, las temperaturas máximas sufrirán un descenso generalizado. Los termómetros se situarán en los 21 grados en León, Astorga y Villablino, mientras que Ponferrada alcanzará los 23 grados de máxima. Las mínimas oscilarán entre los 7 grados de Villablino y los 10 grados previstos para la capital leonesa y la comarca berciana.

El viento cobrará protagonismo al soplar de componente sur y sureste. Se prevén rachas fuertes o incluso muy fuertes, con especial incidencia en las cumbres y durante los episodios tormentosos. Ante la posibilidad de que se produzcan estos fenómenos adversos, la Aemet recomienda extremar la precaución en toda la geografía leonesa.