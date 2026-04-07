Cendón abre la puerta al alcalde de León para que salga del PSOE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El tira y afloja que se ha convertido en batalla campal entre el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, y el alcalde de León, José Antonio Diez, sube otro escalón en intensidad tras abrir Cendón la puerta a Diez para que salga del PSOE.

Según expresó, "la puerta del PSOE está abierta: para dentro, para quienes quieren trabajar por León, respetar a la militancia y fortalecer este proyecto colectivo; y para fuera, para quienes llevan demasiado tiempo dedicados a meter bulla y a atacar al partido. Y, si necesita que se la abramos (ala regidor leonés), se la abrimos".

Cendón, visiblemente harto, echa en cara a Diez "que hace ya mucho tiempo que no le escucho una crítica al PP. Con quien más cómodo parece sentirse es con Mañueco". También ve al alcalde de León con una "frustración que viene de lejos" por los resultados de las votaciones. El secretario provincial del partido de la rosa recuerda que en 2017 Diez se presentó contra él en las primarias y apenas obtuvo 300 votos en toda la provincia de León.

"Quien recibió entonces el respaldo claro y mayoritario de la militancia fui yo. Y, desde ese momento, no ha dejado de intentar, de una forma u otra, ir contra esta dirección y contra mí, siempre con el mismo resultado", señala.

La última vez, en 2025, "ni siquiera se atrevió a dar la cara. Promovió a otro candidato, que volvió a ser rechazado con claridad por la militancia, que me otorgó de nuevo su confianza con un 70% de apoyo y la victoria también en la Agrupación de León", afirma.

Cendón considera que lo grave no es perder, porque en democracia se gana y se pierde. Lo grave, a su juicio, "es no aceptar nunca lo que decide la militancia cuando el resultado no le gusta".

Cendón también tira de datos de 2019 y 2023, cuando se celebraron las elecciones generales y las municipales con apenas unas semanas de diferencia. "La candidatura que yo encabezaba obtuvo más votos que la suya en la ciudad de León. Esa es la realidad, aunque, una vez más, no quiera reconocerla. Le vendría bien revisar los datos".

Javier Alfonso Cendón estima que convendría que Diez aclarara si se siente o no corresponsable de los resultados electorales cuando no le favorecen. Porque, en las elecciones autonómicas, "cuando Castilla y León se jugaba su futuro y era más necesario que nunca arrimar el hombro para propiciar un cambio, él no estuvo donde debía estar. No se implicó en la campaña, no participó en los actos y prefirió mantenerse al margen. ¿De eso tampoco se siente responsable?", le acusa.

Además, si de verdad "sigue sintiéndose parte del PSOE, quizá debería preguntarse también por su propia corresponsabilidad política. Porque, si donde se ha perdido ha sido en la capital, donde gobierna él y donde el PP ha logrado imponerse, haría bien en mirar también al resto de la provincia, donde sí se ha ganado, antes de dar lecciones".

Por eso le sorprende "tan poco" la actitud de José Antonio Diez, al que acusa de "llevar años más centrado en erosionar al partido que en ayudarlo; más pendiente de atacar a compañeros, de acudir a los medios y de hacer ruido que de arrimar el hombro cuando más falta hacía".

Cendón cree que el regidor leonés tiene la agrupación a su "exclusivo servicio personal, y no al servicio del interés general de la organización". Le afea que no comparta información, no estar en la vida orgánica del partido como debía y, en campaña electoral, "cuando esta tierra se jugaba su futuro, tampoco participó en los actos ni se implicó como correspondía".

Valora que Diez habla de estatutos pero lleva años "sin respetarlos ni en la letra ni en el espíritu. Las normas y las leyes están para cumplirse íntegramente, no solo en la parte que a uno le interesa invocar".