Diez ve a Cendón frustrado por el 15M y dice que seguirá mientras militantes y ciudadanos le apoyen

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de León y secretario general de la Agrupación Local del PSOE, José Antonio Diez, respondió hoy a las recientes manifestaciones del dirigente provincial y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, quien criticó su papel tanto al frente de la formación en la capital como en su gestión municipal, destacó la pérdida de votos en la ciudad y señaló que parece que no quiere estar en el partido.

En un nuevo capítulo de las habituales desavenencias entre Diez y Cendón, éste atribuyó a un gesto de cortesía los elogios del secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, al regidor leonés, que hoy relacionó las palabras de Cendón con su “frustración” por no haber obtenido los resultados electorales deseados en las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

“Hemos perdido fuerza electoral en el 61 por ciento de los municipios de esta provincia, en 129, y se focaliza en la ciudad de León, que obtuvo el mismo resultado porcentualmente en voto que hace cuatro años. Por lo tanto, esa frustración, no sé... de verdad es que siempre he dicho que ese hombre tiene serios complejos y frustraciones y, por lo tanto, yo atiendo lo justo a estas cosas”, señaló.

Sobre la posibilidad de que Céndón promueva la presentación de otro candidato socialista a la Alcaldía, optó por defender su trabajo en el Ayuntamiento y su voluntad de continuar si los militantes y los ciudadanos le respaldan. “Llevo muchos años desde que soy alcalde y antes trabajando única y exclusivamente para León y para los ciudadanos de León. Creo que mi reputación y mi credibilidad en la ciudad están ahí; otros no pueden decir lo mismo y, por lo tanto, voy a seguir trabajando por León y por los ciudadanos mientras mis militantes, la Agrupación Local de León así lo desee y, por supuesto, después de que los ciudadanos también me respalden con su apoyo”.

Respecto al proceso de primarias comentó que los reglamentos del partido dejan muy claro cuáles son los procedimientos a seguir y recordó que tanto el artículo 178 habla de las excepcionalidades y marca claramente que cuando uno es alcalde puede seguir repitiendo como candidato, salvo que más del 50 por ciento de los militantes de la agrupación soliciten un proceso de primarias, algo que de momento no prevé que pueda suceder.