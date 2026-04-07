Trasladado al hospital a un hombre de avanzada edad tras caer de su bicicleta en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Alrededor de las 13.00 horas se ha registrado un incidente en la Avenida de Peregrinos de la capital leonesa, donde un hombre de edad avanzada ha sufrido una caída mientras circulaba en bicicleta. El hombre ha sido trasladado en ambulancia al complejo hospitalario leonés para recibir atención médica y, aunque presentaba algunas heridas y se apreciaban restos de sangre en el pavimento, en principio, su estado no parece revestir gravedad.

Tras el accidente, el personal de una farmacia cercana, quienes aparentemente conocían al ciclista, se han hecho cargo de la bicicleta para ponerla a buen recaudo.