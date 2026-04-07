El ritual en León donde inclinar la cabeza demasiado (no) es perder

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

León tiene una tradición milenaria que transforma una simple reverencia en un ritual cargado de simbolismo y también un poco de humor. Se trata de Las Cabezadas de León, una ceremonia que combina historia, fe y una disputa eterna entre el poder civil y eclesiástico. Pero empecemos por el principio.

Origen en el milagro de 1158

Nos remontamos al 1158, durante el reinado de Fernando II de León, cuando una sequía devastadora asolaba los campos. El rey ordenó una rogativa para parar la sequía: los vecinos sacaron en procesión los restos de San Isidoro de Sevilla desde la Real Basílica, donde reposaban desde 1603.

La comitiva llegó hasta Trobajo del Camino, a las afueras de León, y de repente la urna con los restos se volvió inmanejable. Los portadores no podían moverla ni un paso más. En ese momento, empezó a llover con fuerza, salvando los campos de la sequía.

Sin embargo, la procesión seguía inmóvil; nadie era capaz de llevarla de vuelta. En ese momento, doña Sancha, hermana del rey y abadesa, ayuna y reza para que el santo pudiera volver de regreso. El santo seguía sin moverse. En ese momento, doña Sancha promete jurar que nunca más sacará sus reliquias del templo. En ese momento, aparecen tres jóvenes misteriosos, ‘tres mancebos milagrosos’, que levantan la urna sin esfuerzo y la devuelven a León.

En gratitud, el Ayuntamiento se comprometió a ofrecer cada año un cirio de una arroba (unos 11 kilos y medio) y dos hachas de cera. Esta promesa, narrada por Lucas de Tuy en el Chronicon Mundi, evolucionó en una ceremonia anual el domingo más próximo al 26 de abril, día de San Isidoro.

Este es el origen religioso de Las Cabezadas: tras la intervención milagrosa, la ciudad se comprometió a hacer ofrendas periódicas. Esta promesa sería el origen del tributo que luego el Ayuntamiento tenía que entregar. Históricamente, lo que está documentado es el conflicto entre el Ayuntamiento de León y el cabildo por esas entregas.

La iglesia defendió que hay una obligación nacida del milagro; el Ayuntamiento, por su parte, considera que es una costumbre heredada, no una sumisión religiosa. Y aquí, de este desacuerdo, es de donde nace el gesto de las ‘cabezadas’: cumplir, pero marcando distancia.

El momento clave del ritual es un pequeño ‘duelo’ entre el Ayuntamiento y el Cabildo de la basílica. Cuando se encuentran, los representantes municipales hacen una leve reverencia inclinando la cabeza… y los canónigos responden con una inclinación más pronunciada. Este intercambio de cabezadas se repite hasta tres veces.

Este año, la fiesta de las Cabezadas tendrá lugar el próximo 26 de abril. No es solo folklore: simboliza el equilibrio medieval entre iglesia y concejo, donde nadie gana del todo para que el pacto milagroso perdure. La Basílica de San Isidoro, con su Panteón de los Reyes y tesoros como el Cáliz de doña Urraca, añade un marco histórico imponente.

Declarada Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, cada año atrae a visitantes de toda España y recuerda que, en León, una cabezada profunda es una victoria.