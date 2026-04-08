Un choque entre tres coches deja una mujer herida en León
Al lugar de los hechos han acudido la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia
Una mujer ha resultado herida tras el choque de tres turismos en la
Avenida Alcalde Miguel Castaño, a la altura del número 38, en León. El suceso se ha producido a las 09:07 horas y ha movilizado a la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia.