Herida una mujer de 50 años por el choque de dos coches en Navatejera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una mujer de 50 años ha resultado herida tras chocar dos turismos en la Avenida de la Libertad, junto al cruce con la calle Antonio Machado, a la altura del polideportivo municipal en Navatejera a las 13:53 horas. El 112 ha dado aviso a la Policía Local de Villaquilambre, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.