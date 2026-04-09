Flaker: «En la Semana Santa hay más moda, postureo, pocos papones viven la fe»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Recién iniciada la Pascua, Manuel Flaker, nombrado personaje singular de la Semana Santa de León 2026, hace balance de estas fechas.

ANÁLISIS DE LA SEMANA SANTA

«Ha sido un momento de esplendor». «Ha habido muchísima gente, muchos jóvenes y en las parroquias muchos visitantes. En el Mercado hemos contado 3.800 personas en cinco días solo a visitar. El balance es sorprendente y positivo para la ciudadanía, para las parroquias y para las cofradías. Ha sido un momento de esplendor».

FE O MODA

«Pocos papones viven la fe y vienen a las parroquias». «Si soy sincero se palpa que es más moda. No hay un medidor de la fe. Hay postureo, aunque esto puede provocar ampollas. Mi dolor es que muy pocos papones viven la fe y vienen a las parroquias. Es preocupante. ¿Dónde está esa fe? Se ve un rescoldo, pero es pobre porque no vives la liturgia. Si no se da el paso siguiente… La Semana Santa es un cofre precioso, pero dentro están los misterios santos que celebramos. Hay que abrirlo para celebrarlo y no participan en el triduo pascual».

MENOS GENTE EN LA IGLESIA

«No hay transmisión de la fe». «Faltan dos o tres generaciones en la iglesia. No hay transmisión de la fe. Hay un bajón. La iglesia del mercado estaba abarrotada. Ahora pedimos 100 sillas al Ayuntamiento y las llenamos, pero antes eran 200. Las familias no tienen muchos hijos y son fruto de esa sociedad secularizada»

PUJA EN LA MORENICA

«Mi idea es que las mujeres hagan una tirada el próximo año». «No tengo problema en que pujen las mujeres. Estoy creando el ambiente para que entren bien. No soy muy de que haya puja mixta, pero si tiene que haberla se hará. Estoy abierto y hay que dejar pujar a las mujeres, pero hay 100 hombres en lista de espera y ahora se han apuntado 20. Mi idea es que las mujeres apuntadas hagan una tirada el próximo año. Los titulares son mayores y los jubila el señor cuando mueren. Hay que mirar si hacerlos honorarios y que puedan hacer alguna tirada para que entren los jóvenes. Pujarán las mujeres sin duda, aunque no pertenezcan a la agrupación propiamente, sin levantar muchas ampollas. Hay braceros que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo, y hay mozas del barrio del Mercado que tampoco están de acuerdo. Quiero que no se abran heridas o se cree un problema en el barrio, que es un poco pueblo y donde nos conocemos todos».

MUJERES EN LAS COFRADÍAS

«Se dará de manera natural. La Iglesia es mujer». «No soy abogado, pero si hay unos estatutos y son legítimos, canónicos y civiles… No sé qué se podría hacer. No vas a presionar a una cofradía que tiene sus estatutos. Va a ayudar a las cofradías que pujen las mujeres porque hacen falta braceros. No va a haber problemas en ese sentido, van cambiando las cosas. Hay que ver los estatutos, que tendrán que mirar los expertos en derecho canónico. Se dará de manera natural. La Iglesia es mujer».

SEMINARISTA EN COLOMBIA

«En Medellín conocí a sicarios y una familia de narcos». «Por sorteo, fuimos otro seminarista y yo a Medellín y nos pusieron a vivir en barrios, con familias. Escuchaba por las noches pum, pum, y yo pensaba que eran cohetes, hasta que me dijeron que eran tiros. A Pablo Escobar a lo mejor me lo crucé porque andaba por allí, pero lo que sí conocí fue a sicarios y otra familia de narcos, los Ochoa».

UNA ENSEÑANZA IMPORTANTE

«El señor me salvó del éxito». «Estaba de director espiritual en el seminario Redemptoris Mater y, entre otras cosas, iba a la cárcel, donde había 6.000 presos cuando era para 1.000 y el director te avisaba de que más allá de la puerta no podía garantizar su seguridad. La experiencia me ayudó a escuchar a esa gente que está sufriendo. Yo estaba bien en Colombia, pero me pidió el obispo Julián para que volviera a León. El señor me salvó del éxito. Daba clases en la universidad, charlas, tenía un programa de televisión durante cuatro años que veían medio millón de personas».

VIRGEN DEL MERCADO

«Don Enrique dejó un terreno bien abonado». «El Mercado es sorprendente. Quiero romper una lanza por don Enrique, que dejó un terreno bien abonado. En su época ya se pretendía que la Virgen fuera declarada patrona de la ciudad, pero parece que no encajaba y, al final, don Luis Ángel de las Heras nos propuso que hiciéramos la coronación que no se había hecho».

NUEVO CENTRO PARROQUIAL

«Para enero o febrero estará se finalizará el edificio». «En el verano estará hecho hasta el tejado del nuevo centro parroquial (en la antigua casa del cura) y la previsión es que para enero o febrero se finalizará el edificio. Hay ciento y pico domiciliaciones de los fieles de la parroquia, unos con 50 euros, otros con 100, que amortizan 6.000 y pico euros al mes para cubrir el préstamo de 1,5 millones de euros durante 15 años. No hay ningún benefactor».