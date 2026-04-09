Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl: baños nuevos por menos de lo que imaginas

El cesto para ropa sucia y la estantería cuestan menos de 18 euros y son uno de los hit del catálogo.LIDL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados alemana se prepara para uno de sus lanzamientos más esperados del año. Mañana viernes las tiendas Lidl de toda España pondrán a la venta una completa gama de productos diseñados específicamente para renovar uno de los espacios más importantes del hogar, el baño. Los expertos en retail anticipan largas esperas en los establecimientos desde primera hora de la mañana.

La estrategia comercial de la empresa apuesta por combinar diseño moderno con precios altamente competitivos, una fórmula que ha demostrado su eficacia en anteriores campañas. Los productos presentan acabados que imitan materiales nobles y características técnicas que normalmente se encuentran en segmentos de precio superior. La disponibilidad será limitada, lo que históricamente ha generado una alta demanda inicial.

El catálogo incluye desde soluciones de almacenamiento hasta elementos decorativos y tecnológicos. La inversión mínima permite transformaciones completas del espacio sin necesidad de realizar obras mayores. Los artículos están diseñados para adaptarse a las dimensiones estándar de los hogares españoles, facilitando su instalación sin requerir conocimientos profesionales de bricolaje.

Muebles de almacenamiento con acabados premium

Entre las piezas principales destaca el mueble para debajo del lavabo Corfu por 32,99 euros, que presenta una imitación de roble de alta calidad sobre superficie de aglomerado. Sus dimensiones aproximadas de 60 x 55 x 28 centímetros lo hacen compatible con la mayoría de lavabos convencionales instalados en España. El diseño incorpora un rebaje específico para el sifón, eliminando uno de los principales problemas de adaptación.

La estructura cuenta con revestimiento de resina de melamina resistente a arañazos, una característica especialmente valorada en ambientes húmedos donde los muebles tradicionales tienden a deteriorarse. Los tiradores metálicos y las cuatro patas estables completan un conjunto que soporta hasta 9 kilogramos en su estante superior. El peso total del mueble alcanza los 10,1 kilogramos, lo que facilita su transporte y manipulación durante el montaje.

El armario lateral de baño de la misma colección Corfu se comercializa a 39,99 euros. Este modelo combina acabado blanco mate con imitación de roble Wotan, creando un contraste visual contemporáneo. Sus 32 x 96 x 28 centímetros de altura lo convierten en una solución vertical ideal para espacios reducidos. Los cajones incorporan guías metálicas resistentes que garantizan un deslizamiento suave incluso con uso intensivo.

La versatilidad del diseño permite montar la puerta en ambos lados según la distribución del baño. El estante interior de altura regulable ofrece configuraciones personalizadas para objetos de diferentes tamaños. Con un peso de 14,6 kilogramos, la pieza mantiene estabilidad sin necesidad de fijación a pared, aunque se recomienda en hogares con niños pequeños.

Soluciones verticales para maximizar el espacio

Para quienes necesitan mayor capacidad de almacenamiento, el armario alto de baño Corfu a 44,99 euros ofrece 180 centímetros de altura aprovechable. La estructura incluye dos compartimentos abiertos que permiten acceso rápido a toallas o productos de uso frecuente. Los estantes de altura regulable se adaptan desde frascos pequeños hasta botellas de tamaño familiar.

El diseño mantiene la coherencia estética con acabados en blanco mate y roble Wotan, permitiendo crear conjuntos coordinados en el baño. Las puertas montables a ambos lados facilitan la integración en diferentes distribuciones espaciales. A pesar de sus dimensiones considerables, el peso de 23,5 kilogramos se distribuye sobre cuatro patas estables que protegen el suelo de daños.

Los materiales empleados combinan madera tratada y componentes plásticos en zonas específicas. El revestimiento de resina de melamina garantiza resistencia a la humedad constante del ambiente. Cada compartimento soporta hasta 3 kilogramos, mientras que la superficie superior admite 5 kilogramos, suficiente para elementos decorativos o cestas organizadoras.

Accesorios funcionales fabricados en bambú

La oferta incluye un cesto para la ropa o estantería esquinera a 17,99 euros, fabricada en bambú de alta calidad con certificación FSC. El cesto incorpora una bolsa de tejido resistente y tapa, con dimensiones de 40 x 35 x 60,5 centímetros. Su estructura natural aporta calidez visual al espacio sin romper con líneas modernas.

Los accesorios de baño en bambú y celulosa cuestan dos euros.LIDL

La alternativa de estantería esquinera aprovecha espacios habitualmente desaprovechados con tres estantes enmarcados. Sus medidas de 23 x 23 x 77 centímetros la hacen perfecta para rincones donde otros muebles no encajan. Cada estante soporta hasta 1 kilogramo, suficiente para productos de higiene o elementos decorativos pequeños. El bambú natural requiere mantenimiento mínimo y aporta textura orgánica al conjunto.

Pequeños detalles que marcan la diferencia

Las bandejas para organizar joyas y bisutería se pueden adquirir por menos de 3 euros.LIDL

Por apenas 3 euros, la bandeja para joyas ofrece organización con revestimiento de terciopelo que protege las piezas delicadas. El sistema permite apilar varias unidades o combinarlas horizontalmente dentro de cajones. Las tres versiones disponibles ofrecen desde 4 ranuras para anillos hasta 20 compartimentos pequeños para charms y pendientes.

El juego de tres alfombras de baño a 11,49 euros destaca por su fabricación con materiales 100% reciclados. El conjunto incluye alfombra principal de 50 x 80 centímetros, alfombrilla para inodoro y funda para tapa. El reverso antideslizante proporciona seguridad en superficies mojadas, mientras que el pelo de poliéster reciclado resulta suave y no suelta pelusas. Compatible con suelos radiantes, se puede lavar a máquina hasta 40 grados.

Tecnología LED y aromaterapia accesible

La lámpara LED para armario o espejo a 9,99 euros ofrece 550 lúmenes de flujo luminoso con luz blanca neutra. Su longitud de 30 centímetros proporciona iluminación uniforme, ideal para espejos de tocador. La protección IP44 garantiza seguridad contra salpicaduras de agua. Disponible en acabado cromado o negro, se adapta a diferentes estilos decorativos.

El difusor ultrasónico con aromaterapia, también por menos de 10 euros, genera niebla fina mediante tecnología de ultrasonidos. Su depósito de 300 mililitros proporciona hasta 6 horas de autonomía continua. La función de cambio de color ambiental permite crear atmósferas personalizadas, mientras que el temporizador ofrece configuraciones de 1, 3 o 6 horas. Incluye aceite aromático de lavanda de 10 mililitros para comenzar a usar inmediatamente.

Los difusores de aromaterapia no llegan a 10 euros.LIDL

Los accesorios de bambú combinado con plástico por menos de 2 euros completan la oferta. El set incluye limpiacristales con soporte para mampara, organizador para cepillos de dientes con separador extraíble y dispensador de jabón con capacidad de 280 mililitros. Todos los productos cuentan con material de montaje e instrucciones detalladas en español.

Financiación disponible para compras superiores

Lidl ofrece la posibilidad de financiar a plazos las compras que superen los 60 euros, facilitando el acceso a renovaciones completas del baño. Esta opción permite distribuir el gasto sin comprometer el presupuesto mensual familiar. Los términos específicos de financiación varían según el importe total y se informan en el punto de venta.

La disponibilidad de stock suele agotarse en las primeras horas tras el lanzamiento de estas colecciones especiales. Los expertos recomiendan acudir temprano a las tiendas o consultar la disponibilidad en la tienda online, aunque históricamente los productos más demandados se agotan primero en el canal digital. La estrategia de la cadena combina calidad aceptable con precios disruptivos que complican la competencia en el sector.