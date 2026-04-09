Un choque entre un coche y un camión deja un herido en Navatejera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una mujer de 56 años ha resultado herida tras el choque entre un camión y un coche a las 8:43 en la calle Blas de Otero, en Navatejera. El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local de Villaquilambre, Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico (SVB).