Diario de León

Un coche se empotra contra un muro en Montejos del Camino

El 112 ha dado aviso a la Policía Local de Valverde del Camino, Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias

Ambulancia del 112 de Castilla y León.

Ambulancia del 112 de Castilla y León.112

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Redacción
León

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Una mujer de 48 años ha resultado herida al chocar su coche contra un muro en el camino Jano, en la entrada a Montejos del Camino, en el término municipal de Valverde de la Virgen. El 112 ha dado aviso a la Policía Local de Valverde del Camino, Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha enviado recursos para atender a la herida.

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