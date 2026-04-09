Un coche se empotra contra un muro en Montejos del Camino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una mujer de 48 años ha resultado herida al chocar su coche contra un muro en el camino Jano, en la entrada a Montejos del Camino, en el término municipal de Valverde de la Virgen. El 112 ha dado aviso a la Policía Local de Valverde del Camino, Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha enviado recursos para atender a la herida.