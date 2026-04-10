La ULE aplica restos de té verde para proteger a las plantas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El grupo de investigación Fisiología y Biotecnología de las Plantas de la Universidad de León estudia cómo reforzar la armadura de las plantas frente a enfermedades bacterianas mediante la aplicación de soluciones sostenibles como el uso de residuos del té verde.

El estudio, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y la Unión Europea, se centra en comprender cómo las plantas se defienden frente a patógenos para, a partir de ahí, diseñar nuevas estrategias sostenibles para proteger los cultivos. El investigador principal, Asier Largo, explica que el estudio aborda el papel de la pared celular vegetal, una estructura clave frente a enfermedades, que actúa no solo como barrera física que dificulta la entrada de patógenos, sino también como un sistema de alerta que permite a la planta activar sus mecanismos de defensa. Un trabajo que un investigación y orientación aplicada.