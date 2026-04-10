Corte de tráfico en la calle el Cid de León: horarios y rutas de acceso a la calle Ancha
Se hace necesaria esta restricción por los trabajos de mejora y garantía del suministro eléctrico por parte de la empresa Iberdrola
La Policía Local del Ayuntamiento de León informa del corte total del tráfico de la calle Cid el lunes 13 de abril entre las 16.00 y las 20.00 horas aproximadamente. La restricción es consecuencia de los trabajos de mejora y garantía del suministro eléctrico por parte de la empresa Iberdrola en la confluencia entre las calles Cid y Ancha.
Como el acceso por plaza San Marcelo permanece cerrado por las obras de reurbanización que se están ejecutando, la Policía Local habilitará el acceso a calle Ancha, durante dicho horario, desde la calle Cervantes cambiando su sentido de circulación. Finalizados los trabajos, se restablecerá el tráfico de la forma habitual y previa al corte de calle Cid, quedando abierto el acceso a calle Ancha desde calle Cid.
Los vehículos autorizados accederán por el acceso de Puerta Castillo, calle Serranos, plaza Torres de Omaña, calle Cervantes a calle Ancha. La salida mientras dura la intervención, al cambiar de sentido la calle Cervantes, se realizará por la plaza Conde Luna, calle Conde Rebolledo y calle Rúa hacia calle Policía Nacional.