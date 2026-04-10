Corte de tráfico en la calle el Cid de León: horarios y rutas de acceso a la calle Ancha

Publicado por Ayuntamiento de León Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa del corte total del tráfico de la calle Cid el lunes 13 de abril entre las 16.00 y las 20.00 horas aproximadamente. La restricción es consecuencia de los trabajos de mejora y garantía del suministro eléctrico por parte de la empresa Iberdrola en la confluencia entre las calles Cid y Ancha.

Como el acceso por plaza San Marcelo permanece cerrado por las obras de reurbanización que se están ejecutando, la Policía Local habilitará el acceso a calle Ancha, durante dicho horario, desde la calle Cervantes cambiando su sentido de circulación. Finalizados los trabajos, se restablecerá el tráfico de la forma habitual y previa al corte de calle Cid, quedando abierto el acceso a calle Ancha desde calle Cid.

Los vehículos autorizados accederán por el acceso de Puerta Castillo, calle Serranos, plaza Torres de Omaña, calle Cervantes a calle Ancha. La salida mientras dura la intervención, al cambiar de sentido la calle Cervantes, se realizará por la plaza Conde Luna, calle Conde Rebolledo y calle Rúa hacia calle Policía Nacional.