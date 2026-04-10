La Guardia Civil de León despide al agente Carlos Fernández tras 40 años de servicio.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este jueves la Guardia Civil de León despidió al agente Carlos Fernández tras más de cuarenta años de servicio. Fernández ingresó en el Colegio de Guardias Jóvenes el 8 de mayo de 1980, y desde entonces "ha dedicado toda una vida a servir". La Benemérita destaca que el agente "ha demostrado, día a día, lo que significa ser guardia civil: entrega, humildad y un profundo sentido del deber".

"Carlos, los que han tenido la suerte de trabajar contigo saben bien cómo eres: cercano, leal, siempre dispuesto, de los que están sin hacer ruido, pero que nunca fallan, de los que dejan huella de verdad. Hasta el último momento, en tu destino en la Subdelegación del Gobierno en León, has seguido siendo ese mismo profesional ejemplar", detallan en un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

La Comandancia le desea lo mejor al agente para esta etapa nueva "llena de tiempo para disfrutar y para vivir con más calma todo lo que durante años pusiste al servicio de los demás".

"Gracias, de corazón, por todo lo que has dado. Ha sido un orgullo compartir camino contigo. Un abrazo muy fuerte… y hasta siempre, Carlos", concluyen.