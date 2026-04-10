Buscan a un preso fugado de la cárcel de Villahierro tras un permiso

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil y la Policía Nacional buscan a un preso de la cárcel de Villahierro, en Mansilla de las Mulas (León), que se encuentra en paradero desconocido tras no regresar de un permiso penitenciario.

Los hechos ocurrieron hace quince días y las autoridades tratan de localizarlo desde entonces siguiendo el procedimiento habitual que se activa en este tipo de situaciones, han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno de León.

Fuentes de instituciones penitenciarias han explicado que, en general, no regresar de un permiso se considera un quebrantamiento de condena, por lo que se informa a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que activan la búsqueda.