Conoce las bases del XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos
- ARTÍCULO 1. El Diario de León convoca el XX Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos con el fin de reconocer públicamente a aquellas instituciones o colectivos que se distingan por su aportación en beneficio de la provincia o a personas cuya trayectoria muestre valores que sean ejemplo de humanidad, superación y desarrollo personal para toda la sociedad leonesa.
- ARTÍCULO 2. Centros culturales y de investigación, medios de comunicación, universidades, instituciones y colectivos sociales, así como los integrantes de cada uno de los miembros del jurado y personas a título particular, pueden presentar propuestas razonadas de candidatos al Premio Diario de León.
- ARTÍCULO 3. Las candidaturas se formalizarán mediante el envío al Diario de León de un escrito con exposición detallada de los méritos extraordinarios de la candidatura. Se podrán adjuntar cuantos documentos aporten datos relevantes e información complementaria sobre la candidatura, así como otros apoyos a la misma. El plazo de presentación de candidaturas, excepto para los miembros del jurado, quedará cerrado el día 8 de mayo del año 2026. La documentación presentada no será devuelta, ni se mantendrá correspondencia sobre la misma. El envío de las propuestas se realizará a: Diario de León, Premio Diario de León. Avd. Reyes Leoneses nº 14. Planta 4ª oficinas N.O.P. 24008 León.
- ARTÍCULO 4. El jurado será designado por el Diario de León y se dará a conocer cuando se haga público el veredicto.
- ARTÍCULO 5. El voto es indelegable y deberá ser emitido personalmente por cada uno de los miembros del jurado en el momento en que se proceda a la votación.
- ARTÍCULO 6. El premio se otorgará a la candidatura que obtenga la mayoría de los votos del jurado. En caso de empate, decidirá el
- voto del presidente.
- ARTÍCULO 7. El Premio Diario de León consiste en una obra del
- artista Juan Carlos Uriarte y diploma acreditativo.