El Foro por la Memoria de León homenajea a los represaliados del franquismo

El Foro por la Memoria de León organiza actos en memoria de las personas represaliadas y fusiladas durante el franquismo.Peio García

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El antiguo campo de tiro del barrio de Puente Castro, donde más de un millar de republicanos fueron fusilados durante la dictadura franquista, y la capilla laica del cementerio de León acogieron hoy sendos homenajes a los represaliados de la dictadura, organizados por el Foro por la Memoria de León, con motivo del aniversario de la Segunda República.

Intervenciones reivindicativas, canciones y música protagonizaron los actos programados por un colectivo que subraya que “en las cunetas del silencio aún late la historia que quisieron borrar, pero hay manos que escarban la tierra no solo para hallar huesos, sino para devolver nombres, dignidad y memoria”.

Añaden que estos actos “transforman el olvido y no-memoria propiciado por la dictadura, en un lugar de la memoria, que recuerda la verdad de lo que ocurrió y los motivos que siguen impulsando actualmente a seguir luchando por una tercera república de la justicia social, el trabajo digno y la solidaridad”.