Cendón: «Diez está aislado, es como el kamikaze que llama al 112 porque los coches vienen de frente»

— El enfrentamiento entre usted y el alcalde de León parece que alcanzó un punto de no retorno desde las elecciones autonómicas. ¿Es posible la convivencia o solo puede quedar uno?

— Yo no tengo un enfrentamiento con José Antonio Diez. Lo que se ha demostrado desde hace demasiado tiempo es que quien tiene un enfrentamiento con el PSOE es él. Y algo que le he dicho muchas veces, si tan poco le gusta, si tan a disgusto está en el Partido Socialista, tiene fácil solución. Que no sufra.

— Diez dice que él se queda en el PSOE. ¿Ahí se zanja la polémica?

— Él ha dicho que este es su partido. Es un tono que no coincide con el PSOE, que no es de nadie, es de su militancia, y a quien ha dado su apoyo reiteradamente es al proyecto que yo dirijo. Incluso su actitud ha sobrecargado y ha sobrepasado ya a sus propios concejales, que no están de acuerdo con lo que está diciendo del propio Partido Socialista.

— ¿Cree que el votante socialista lo hace porque apoya a Cendón o a Diez y no por la marca e ideología socialista?

— El PSOE ganó las autonómicas en León. Tengo el honor de dirigir la Ejecutiva Provincial que más victorias ha cosechado, las últimas tres, también gobernamos en la Diputación en dos mandatos (no se hacía desde 1995) y en muchos ayuntamientos. Pero en las capitales de CyL que gobernamos, se ganó en Soria y Palencia y se perdió en León. Esto es un aviso de lo que puede venir a nivel municipal y algo de responsabilidad tendrá el secretario de la Agrupación de León, porque si no la ve, es que hace mucho tiempo que está fuera del PSOE. Y creo que cada vez más alejado de él.

— Comparar elecciones autonómicas y locales parece que no es lo mismo. En las locales sí se vota más al candidato...

— En una ciudad grande se vota al PSOE. José Antonio Diez es alcalde porque es del Partido Socialista. Si no fuera del PSOE no lo sería.

— En 2022 usted perdió una votación frente a Diez en la Agrupación de León, pero dice que él no será candidato en 2027. ¿Solo queda la expulsión?

— Siempre que me he presentado a una elección con Diez he ganado con apoyo de la militancia. En las primarias que se presentó contra mí tuvo apenas un 10% de votos y desde ahí arrastra una actitud que se ha mantenido durante demasiado tiempo, porque el problema no soy yo. A veces es Pedro Sánchez, otra Carlos Martínez, otra Óscar Puente... Cuando el problema siempre es de otros, uno tiene que hacer una reflexión personal. Es como el kamikaze que llama al 112 diciéndole que todos los coches vienen de frente.

— ¿Y usted ha hablado de la expulsión con Pedro Sánchez?

— Diez se ha ido hace mucho tiempo del PSOE. El que se ha expulsado es él. Está en contra de lo que establece el partido a nivel federal, autonómico, en contra del presidente de la Diputación, de mí, pide la dimisión del presidente del Gobierno... No es necesario tanto sufrimiento, puede terminar con él, si tanto sufrimiento le causa el PSOE.

— Sí, pero usted que se sienta detrás de Sánchez en el Congreso, ¿ha hablado de este tema con él?

— Yo insisto en que es Diez quien se ha ido del PSOE hace mucho tiempo. ¿Le parece normal que en una campaña electoral no participe, que se le invite a acudir a actos y no acuda, que plante en tres ocasiones al presidente del Gobierno, una como alcalde y dos como secretario de la Agrupación?. ¿Es normal que en las redes de la Agrupación no haya ni una sola referencia a la campaña electoral o a las elecciones?. Hay mucha gente que me dice que esas redes se parecen más a las de una cofradía.

— Diez siempre ha aludido a que no ha sido invitado formalmente.

— Ha sido invitado en todas las ocasiones. También como alcalde le dio plantón al presidente del Gobierno cuando acudió aquí. Siempre hay una excusa.

— No ha contestado si habló con Sánchez, pero ¿lo ha hecho con Zapatero?

— Insisto. Hablo con muchos compañeros, con muchas personas y lo que me dice todo el mundo es que en León hay un aislamiento en la ciudad por su alcalde, por su secretario. Cuando tienes problemas para comunicarte con el Gobierno de España, con todas las instituciones, no te estás aislando a tí mismo, estás causando un perjuicio grave a la propia ciudad de León.

— ¿Cree que si empujan a Diez a una candidatura independiente, que seguramente tendrá sentimiento leonesista, será perjudicial en votos para el PSOE?

— El PSOE es un partido ganador y lo hemos demostrado. Cuando hay unas elecciones estamos preparados siempre para competir. Pero quién se ha ido hace mucho tiempo del PSOE es él. El PSOE sigue en el mismo sitio.

— La aritmética provincial indicaría en ese caso que la Diputación se hace imposible.

— No estoy de acuerdo. Sin su apoyo hemos ganado en la provincia de León en diversas ocasiones. La última hace unas semanas.

— Valora que De la Rosa metió la pata al ensalzar a Diez como mejor candidato a alcalde. ¿Qué papel juega la Ejecutiva Autonómica en este choque entre ustedes?

— Yo no tengo ningún enfrentamiento con nadie, quien lo tiene con el PSOE es una persona. Yo defiendo los intereses de mi partido porque es el que mejor representa los intereses de León y la mejor herramienta para cambiar las cosas en esta provincia. Tengo una buena relación con la autonómica y creo que De la Rosa es una persona amable, cordial y correcta como ha demostrado. Algo que con él algunas personas no han demostrado.

— ¿A qué se refería Diez cuando dijo que usted mantiene una relación con Cerdán, Koldo y Ábalos?

— No lo sé, lo tendrá que explicar él. Yo siempre he mantenido una relación cordial con todos mis compañeros a nivel nacional, autonómico y provincial. En la lógica de cualquier organización. Si alguien quiere hacer una lectura interesada, se equivoca. Ese tipo de palabras yo se las he visto decir a la derecha y a la extrema derecha. No voy a ser un hipócrita porque soy bastante claro. Siempre he tenido relación con todo el mundo, eso no implica nada más y si alguien quiere insinuar algo concreto, que lo diga y nos veremos en los tribunales.

— ¿A que llama barro de la derecha?

— A intentar con determinadas conductas hacer una generalización de todo el mundo y usar temas tristes para nuestra organización para perjudicar a alguien. Si una persona que está en una organización o una familia se alegra de algo negativo se descalifica por sí mismo.

— Dice que Diez critica a compañeros y no arrimó el hombro en las autonómicas, pero si es candidato en León, ¿usted hará campaña a favor o en contra?

— Quien no participa en nada orgánico, en ningún acto y da plantones, es una persona que se ha aislado desde hace mucho tiempo. Yo siempre haré campaña por el PSOE. Tengo el honor de ser secretario general, diputado y defender los intereses de León y no ha habido un partido que haya transformado esta tierra como el PSOE. Tener lealtad a un proyecto, a una organización, está bien. Yo me siento bien con ello. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo.

— Suele referirse también a la lealtad institucional cuando se trata el tema autonomista, pero ¿usted se siente más cómodo siendo el hombre de Pedro Sánchez en León o siendo de León para defender ante Pedro Sánchez a la provincia?

— Soy un hombre que representa al PSOE. Pedro Sánchez es mi secretario general y cuenta con todo mi apoyo, igual que el secretario autonómico. El problema es la gente que intenta hacer ver que la mala educación, ser un déspota, tiene algo que ver con defender los intereses. Quien se aísla de las instituciones lo único que hace es perjudicar al interés general. Cuando se consiguen cosas, y han sido muchas, las tres últimas la fábrica de drones de Villadangos, el proyecto de Tvitec, el de Green, son del PSOE. Esa es nuestra hoja de servicio, de la que me siento muy orgulloso, porque en León hemos conseguido revertir la tendencia. Hoy León gana población, oportunidades, trabaja más gente de la que se va. Todos los indicadores son positivos y tienen la firma de socialistas. Y esto es lo que yo defiendo. La política que transforma.

— Sin embargo, los representantes de la Junta dicen que los presupuestos del Estado indican un cero redondo para la provincia, y los autonómicos impulsan proyectos.

— Son unas palabras muy hipócritas. ¿Usted sabe cuántos años lleva la Junta sin un presupuesto?. No tiene una hoja de servicios como la del PSOE. El gran perjuicio que tiene la provincia de León son los gobiernos sucesivos del PP. Mañueco no tiene un proyecto de futuro para León ni para CyL. Vemos un intercambio de cromos entre el PP y Vox a nivel nacional y que utilizan CyL para ello. Es lo triste, que el futuro de CyL no se va a decidir en CyL. Lo van a decidir fuera, en Extremadura, en Aragón y ahora aquí. No son capaces ni de ponerse de acuerdo. Cuando hay que trabajar por la gente, no tienen un proyecto, solo están hablando de cargos.

— Como diputado, ¿cómo le explicaría a un votante leonés que el Gobierno central invierta millones en proyectos para Cataluña o el País Vasco, y en cambio aquí esté atascada la integración de Feve o la A-60?

— El Gobierno de España ha invertido en la provincia de León más de 2.000 M€. ¿Sabe cuántos presupuestos tendrían que ser de la Junta?. Hoy todos los proyectos del Gobierno de España están avanzando. He dicho algunos ejemplos, pero puedo decir más. La unidad de drones de la UME, el Incibe o la Ciuden, que el PP recortó. La política tiene sus tiempos y no son tan rápidos como a nosotros nos gustaría, pero hemos visto lo que hubo en frente. Cuando gobernó el PP paralizó todos los proyectos y hoy no hay ni uno solo paralizado. El Teatro Emperador ya tiene la redacción de su proyecto, la segunda fase del Parador de San Marcos, también tiene un proyecto y un presupuesto garantizado.

— ¿Usted cree que veremos esa segunda fase?

— No tenga ninguna duda. La vamos a ver esta legislatura. Cuando gobernó el PP, lo que hicieron es tirar la segunda fase entera sin tener un proyecto para la primera fase. Antepuso intereses espurios a los propios intereses de León. Nosotros, cuando llegamos, terminamos el proyecto y sacamos a licitación para garantizar que no hay que cerrar la primera fase, sino que puede funcionar. A mí me parece una vergüenza lo que hizo el PP.

— ¿Qué solución propone para Feve?

— El servicio de Feve va a llegar al centro de León. Este mandato, el Gobierno ha invertido más de 30 M€ en mejorar todo el trazado de la línea, la seguridad y las estaciones. En Villaquilambre se están eliminando cuatro pasos con más de 6 M€ y esto indica que se apuesta por la línea. La posible solución con autobús para que el servicio pudiera llegar de forma inminente no gustó y entonces esperaremos a la solución definitiva, que es cuando tengamos los trenes. Ese servicio se va a realizar, y nadie puede decir que no hayamos hecho nada ni hayamos sido claros, porque lo hemos sido.

— ¿Qué plazo se dan?

— Un plazo medio. No lo marcamos nosotros, lo marcan las fábricas cuando tengan los trenes. El PP judicializó la integración de Feve en León y echó a perder unos vehículos que ya no sirven. Habrá nuevos.