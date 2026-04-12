«Los leoneses no hemos catado nada del viaje a Qatar, Diez tendrá que aclarar si él cató algo»

— ¿Cuándo se instalará la primera empresa en Torneros?

— Este mandato. Este Gobierno terminó todos los proyectos, los sacó a licitación, los pagó y concluyó las expropiaciones. El suelo está preparado para la obra.

— La máxima responsable de Aena viene en breve, ¿habrá una terminal de carga?

— Yo siempre soy optimista. El aeropuerto de León ya funciona con mercancías. El volumen no es muy elevado, pero se puede usar. Las empresas logísticas con el apoyo del Estado impulsan esas terminales y el ministro Puente está comprometido cuando haya demanda. La responsable de Aena vendrá para poder sustanciar esas demandas.

— ¿Qué trato tiene con Puente?, porque es un ministro que castiga a León.

— No creo eso. Tengo un trato cordial, como con todos mis compañeros, y trabajo con él para que los proyectos avancen en el día a día. El último ejemplo, la A-76, con más de 160 M€, cuyas obras empezarán este año.

— ¿Ha recibido usted directrices de Sánchez para atar en corto a Diez y que no salte el tema autonomista a la palestra nacional?

— Para nada, en nuestro partido hay gente que defiende eso y otros no. Cada uno ha votado lo que ha considerado. Y nuestro proyecto es claro, seguir gobernando a nivel nacional y sustituir al Gobierno de la Junta que es el gran problema que tiene esta provincia.

— ¿Cómo afectará la crisis internacional a León?

— De una manera muy negativa. Pongo en valor a Pedro Sánchez, su no a la guerra y su paquete de medidas ante la subida de los carburantes y precios. Lo raro es escuchar al PP y Vox defenderla con un vasallaje a Trump que ni los propios miembros del Partido Republicano realizan. Gracias a la apuesta clara por las energías limpias, se tienen los precios de la energía más baratos de toda Europa.

— ¿Teme que el conflicto de Plus Ultra afecte a Zapatero?

— Para nada. Zapatero es una persona intachable, honesta y decente. En su pensamiento siempre está esta provincia para trabajar por ella y por este país. Para mí es un gran orgullo tenerle, una referencia como leonés y como socialista.

— ¿Cómo vivió el PSOE el viaje del alcalde a Qatar, lo sabían?

— Esto es algo que tendrá que explicar el alcalde. Yo creo que los leoneses no hemos catado nada de ese viaje. Y tendrá que aclarar si él cató algo del mismo.