Los 600 toman León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Ver un 600 es, para muchos, regresar a la infancia. Aquellos vehículos que se fabricaron en España a partir de finales de los años 50 pero que hoy son todo un clásico de las carreteras. Un 600 es más que un coche y muchos son los que los cuidan y los miman para que continúe siendo ese símbolo indiscutible que ahora compite con otros más modernos.

El crujido de las puertas, el volante y el pequeño recinto que acogía a familias enteras, así son los 600 que se han concentrado hoy en León y que, tras reunirse en el aparcamiento de la delegación de la Junta de Castilla y León hicieron un recorrido por la ciudad.

El encuentro lo organiza Asociación León Club Seat 600, dentro su vigésimo tercera edición. Una cita histórica para revivir la historia de las carreteras de España y que sigue levantando pasiones y admiración entre los conductores.