Los Bomberos de León acuden a sofocar un incendio en una vivienda abandonada en San Mamés

Susto esta tarde en el barrio de San Mamés. Los Bomberos de León tuvieron que intervenir de urgencia este domingo para sofocar un incendio declarado en una vivienda deshabitada ubicada en la calle Pablo Risco.

El suceso tuvo lugar al filo de las 18.30 horas, momento en el que las llamas y el humo detectados en el inmueble alertaron a los vecinos de la zona. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente dos dotaciones de los Bomberos de León, que trabajan en las tareas de extinción para evitar que el fuego se propague a los edificios colindantes.

Incendio en una vivienda abandonada en San Mamés.POLICÍA LOCAL DE LEÓN

A pesar de la aparatosidad del incidente, no se han registrado daños personales al tratarse de una casa abandonada, según indican. La rápida intervención de los efectivos municipales permitió controlar el foco principal, aunque las labores de enfriamiento y ventilación se prolongaron para asegurar la estructura. Por el momento se desconocen las causas que originaron las llamas en el interior de la edificación.